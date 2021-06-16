Etiketler sayesinde sohbetlerin daha eğlenceli hale geldiği bir gerçek. Fakat hazır etiketler anlatmak istedikleriniz için çoğu zaman yeterli gelmiyorsa veya kendinize özel etiketleriniz olsun istiyorsanız o halde kendinizin yapmasından başka çareniz yok demektir. Neyse ki bu zor bir işlem değil. Kendinize favori bir uygulama seçerek WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları için sıra dışı etiketler yapabilirsiniz. Konumuz bu kez Android İçin En İyi Etiket Yapma Uygulamaları…

Android İçin En İyi Etiket Yapma Uygulamaları konumuzda size sekiz farklı uygulamadan bahsedeceğiz. Hepsinin birbiri karşısında çeşitli üstünlükleri ve geride kaldıkları yönler var. Emoji ve GIF'leri kendinize özgü yapıyor olmak emin olun ki son derece eğlenceli. Hele ki çıkartmaları çok fazla seviyor ve kullanıyorsanız bundan sonra sizi oldukça eğlenceli dakikaların beklediğini söylememiz gerek. Türlü türlü şakalar konusundaki fikirleri sizin hayal gücünüze bırakıyoruz.

O halde Android İçin En İyi Etiket Yapma Uygulamaları hangileri şöyle bir bakalım. Tabii neden bu kadar uygulamadan bahsediyoruz çünkü her biri farklı farklı kullanıcı kesimlerine hitap ediyor.

Android İçin En İyi Etiket Yapma Uygulamaları

Sticker Maker

Sticker Maker eğlenceli çıkartmaları kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Adımları takip etmeniz yeterli. Öncelikle bir fotoğraf ekleyin. Kesin, sonrasında kelime ve ifadeler ekleyip kaydedin. İşte bu kadar basit. Galerinizden bir fotoğrafı seçebilir veya uygulamada bulunan geniş çıkartma arşivinden faydalanabilirsiniz. Sticker Maker'da ayrıca metinler için gölgelendirme, hizalama, yazı rengi, yazı tipi gibi birçok özelleştirme de yapılabiliyor. Dışa aktardıktan sonra çıkartmaları kolaylıkla WhatsApp'a ekleyebilirsiniz. Uygulama ücretli ancak Premium satın alırsanız reklamsız olarak da kullanabilirsiniz. Premium sürümde özel çizim efekler kullanarak tüm çıkartma çeşitlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sticker Maker'ı indirmek için buraya tıklayın.

Sticker Maker by Viko & Co

Sticker Maker by Viko & Co, kullanımı kolay bir uygulama. Uygulamanın WhatsApp'a benzer bir tasarıma sahip olması hoşunuza gidebilir. Galerinizden bir dosya ekleyebilir veya fotoğraf çekip bir etiket haline dönüştürebilirsiniz. Fotoğrafı belirledikten sonra uygulama kitaplığından bir resim seçebilir veya yazı ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalem sayesinde etiketin istediğiniz bir kısmını kırparak başka bir etiket haline de getirebilirsiniz. Uygulamada topluluk özelliği de var. Böylelikle paylaşılan fikirlerden ilham da alabilirsiniz. Eğer üst sürüme yükseltirseniz reklamlar kalkacak ve bazı yeni özellikleri de kullanma şansınız olacak.

Sticker Maker by Viko & Co'ı indirmek için buraya tıklayın.

Wemoji

Wemoji her türlü çıkartmayı kolayca yapabileceğiniz, keyifli bir arayüze sahip. Fotoğrafı ekledikten sonra kırpma işlemlerini yapabilmeniz için kare, daire ve serbest olmak üzere üç farklı seçeneğiniz var. Ayrıca belirli bir bölümü kırpmak için yakınlaştırarak kadrajı belirleyebilirsiniz. Wemoji ile WhatsApp'a uygun son derece basit şekilde ifade de oluşturulabiliyor. Büyüteci kullanarak kıpmış olduğunuz görüntüyü inceleyebilir ve oluşturduğunuz etiketin belirli bir kısmını da etiket olarak kaydedebilirsiniz. Wemoji'nin güzel bir tarafı da tamamen ücretsiz olması.

Wemoji'yi indirmek için buraya tıklayın.

Sticker Create

Sticker Create basit bir etiket oluşturucu ve WhatsApp ile kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlıyor. Uygulamada kendinize özgü benzersiz tasarımlar yapabilmek için birçok araç var. Örneğin; seçmiş olduğunuz resmi bulanıklaştırabilirsiniz veya arka planı tamamen kaldırabilirsiniz. Ayrıca birçok filtre ve efekt de mevcut. Sticker Create'in epey kapsamlı bir araç olduğunu söylememiz gerekiyor. Sınırları düzenleme ve şeffaflık gibi ayarları da Sticker Create üzerinden ayarlayabilmeniz mümkün. Uygulama ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor ancak ileri düzey özellikler için uygulama içi satın alma yapmanız gerekli.

Sticker Create'i indirmek için buraya tıklayın.

Sticker Maker by Mega Sticker Maker

Sticker Maker by Mega Sticker Maker

Bu uygulama da kendi sınıfında sıra dışı olmayı başarıyor. Etiketleri kişisel veya internetteki arama sonuçlarına göre gruplanmış şekilde karşınıza getiriyor. Elbette telefonunuzda kayıtlı olan resimleri de etiket haline getirebiliyor. Etiket yaparken küçük resimler ve yazılar ekleme şansınız var. Bunun dışında WhatsApp'ta nasıl görüneceğine dair bir önizleme alma özelliği de size sunuyor. Böylece tam anlamıyla hayalinizdeki etiketi meydana getirebilirsiniz. Tasarım ve kullanışlılık yönünden oldukça sade. Denemeye değer bir etiket uygulaması.

Sticker Create'i indirmek için buraya tıklayın.

Sticker Studio

Sticker Studio, kırpma ve metin ekleme gibi özelleştirmeleri kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor. WhatsApp için sınırsız sayıda etiket üretebilirsiniz. Ayrıca ürettiğiniz çıkartmaları boyutlandırma şansınız da bulunuyor. Galerinizdeki görselleri kullanabileceğiniz gibi GIF ve videolar için de etiket yapabilirsiniz. Bunların dışında Google Drive bağlantısı özelliği de Sticker Studio'yu farklı kılanlar arasında. Uygulamanın ücretli sürümünde ek yazı tipleri, çerçeve renkleri ve reklamları kaldırma gibi özellikler bulunuyor. Ücretsiz sürümü rahat bir şekilde kullanabilir, dilerseniz uygulama içi satın alma yöntemi ile ücretli sürüme de geçebilirsiniz.

Sticker Studio'yu indirmek için buraya tıklayın.

Animated Sticker Maker

Android Sticker Maker ile animasyonlu etiketler oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda kayıtlı fotoğraflarınızdan, videolarınızdan eğlenceli etiketler oluşturabilirsiniz veya sıfırdan bir etiket tasarlayabilirsiniz. Android Sticker Maker'da GIPHY'den de içe aktarma yapabilme şansınız var. Animasyonlu çıkartmaları keserek kullanabilmenizi sağlaması Android Sticker Maker'in önemli avantajları arasında. Daha da ilgi çekici etiketler için ek metin ve ifadeler de kullanabilirsiniz.

Android Sticker Maker'i indirmek için buraya tıklayın.

Sticker Maker by Stackify

Sticker Maker by Stackify, WhatsApp etiketilerinizi farklı paketler halinde düzenlemenizi sağlıyor. Uygulama size sabit veya hareketli çıkartmalar oluşturma fırsatı veriyor. İstediğiniz şekli elde etmek için yuvarlak, kare veya elle kesim yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama sayesinde metin, fırça, kenarlık ekleyebilir ve hatta arka planı silebilirsiniz. Uygulamanın herhangi bir kullanım kısıtlaması yok. Sınırsız sayıda çıkartma elde edebilirsiniz. Tabii daha fazlasını elde etmek içinse, yani daha fazla tasarımsal özelliği kullanabilmek ve reklamları kaldırabilmek için ücretli sürüme geçmeniz gerekebilir.

Sticker Maker by Stackify'i indirmek için buraya tıklayın.