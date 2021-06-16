Bu Yaz Telefonunuza 6 Yeni Android Özelliği Geliyor

Google, bu yaz Android 12'nin piyasaya sürülmesinden önce Android cihazlara gelecek altı yeni özelliği duyurdu. Özellikler, kullanılabilirliği artırmaya, kendinizi daha iyi ifade etmenize ve hatta bölgenizde bir deprem olursa muhtemelen güvenlik önlemlerini almanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıda belirtilen özelliklerin çoğu, tüm Android 6.0+ cihazlarda kullanılabilecek. Bazıları başlangıçta beta sürümünde sunulacak ve bu yaz yayınlanması planlanacak.

Yıldız Mesajları ve İçeriğe Dayalı Emoji Kitchen Önerileri

Önemli mesajları bulmayı kolaylaştırmak için Google, Mesajlar uygulamasında bir mesaja yıldız ekleme özelliğini ekliyor. Bu, önemli bir mesajı daha sonra tüm konuşmayı incelemek zorunda kalmadan kolayca tekrar bulmanızı sağlar. Bir mesaja yıldız eklemek için mesaja uzun basın ve yıldız simgesine basın. Bu rakiplerin hepsinde olan bir özellikti.

Google, içeriğe dayalı öneriler ekleyerek Gboard'daki Emoji Kitchen özelliğini geliştiriyor. Emoji Kitchen, kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olmak için iki emojiyi karıştırıp eşleştirmenize olanak tanıyan bir eklenti. Bundan sonra Gboard, yazdığınız mesaja dayalı olarak Emoji Kitchen'da size ilgili öneriler sunacak.

Özellik, beta kanalındaki Gboard kullanıcıları için zaten mevcut ve bu yaz herkese açık bir şekilde sunulması planlanıyor. Bu özellik başlangıçta yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dilleriyle çalışacak.

Daha Fazla Ülkeye Deprem Uyarı Sistemi Geliyor

Google, The Keyword blogunda Android Deprem Uyarı Sistemini Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a genişlettiğini duyurdu. Şirket, bu özelliği ilk olarak deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde kullanıma sunuyor. Türkiye bu konuda bölgesinin en riskli ülkesi.

Google, Deprem Uyarı Sistemini Nisan ayı sonlarında Yeni Zelanda ve Yunanistan'a genişletmişti.

Android Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonunuzdaki ivmeölçeri kullanarak onu mini bir sismometreye dönüştürüyor. Ardından, bir deprem olup olmadığını belirlemek için diğer Android cihazlardan gelen verileri kitle kaynaklarıyla topladıktan sonra doğrular ve ardından kullanıcıyı bu konuda bilgilendirir.

Android Auto Özelleştirilebilir ve Daha Akıllı Oluyor

Google, ana ekranı telefonunuzdan özelleştirmenize ve karanlık modu manuel olarak etkinleştirmenize izin vererek Android Auto'ya daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor.

Medya uygulamalarına, içeriğe göz atmayı kolaylaştırmak için yeni sekmeler gelecek. Ayrıca kaydırma çubuğunda A'dan Z'ye bir düğme ve daha kolay gezinme için "başa dön" seçeneği de yer alacak. Ayrıca, Android Auto ana ekranından Whatsapp ya da Google Mesajlar gibi tercih ettiğiniz mesajlaşma uygulamasını başlatabilirsiniz.

Son olarak, Android Auto elektrikli araç şarjı, otopark ve navigasyon uygulamaları gibi yeni uygulama kategorilerine de erişim kazanıyor.

Sesinizi Kullanarak Uygulamalar Arası Geçiş

Bir uygulamanın belirli bölümlerine doğrudan geçiş yapmak için Android cihazınızda "Hey Google"ı kullanabileceksiniz. Örneğin, bir spor uygulaması olan Strava'yı açmak için "Hey Google, Strava'daki mesafemi kontrol et" diyebilir ve bu ay kaç km yaptığınızı doğrudan Android cihazınızın kilit ekranından görebilirsiniz.

Voice Access kısayollarını destekleyen çok sayıda Android uygulaması var. Örneğin "Ok Google, kısayollar" diyerek bunlara genel bir bakış elde edebilirsiniz.

Google, bakış algılama özelliğini ekleyerek sinir sistemiyle ilgili motor engeli olan kullanıcılar için Voice Access'in erişilebilirliğini de iyileştiriyor. Bu özellik, ekrana baktığınızda veya önünüzde duran bir kişiyle konuştuğunuzda bunu otomatik olarak algılayabilecek. Bu, Voice Access'in arkadaşlarınızla veya ailenizle konuşurken değil, yalnızca telefonunuza bakarken çalışmasına olanak tanıyan bir yenilik.