En son Counterpoint Research raporunun ortaya koyduğu gibi, milyonlarca insan evden çalışmaya geçtiğinden beri pandemi sırasında tabletlere olan talep patladı. Bu durum 2021'in ilk çeyreği boyunca devam etti ve ortaya bazı ilginç istatistikler de çıkardı. Küresel tablet sevkiyatları, artan talepten en fazla yararlanan Apple, Samsung ve Lenovo gibi markalarla birlikte Ocak ve Mart 2021 arasında yıllık bazda %53 arttı.

Dünyanın En Popüler iPad'i Hangisi?

Apple, üç aylık dönemde tablet gönderilerinin inanılmaz bir şekilde %37'sini oluşturdu ve bu, bir yıl önceki %30'luk pazar payına karşı bir yükselme. iPad tüm büyük bölgelerde artan satışlarla karşılaştı.

Dahası, Japonya'da iPad satışları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın başlarında iPhone 12 ile Japonya pazarında tüm zamanların en yüksek iPhone satış seviyesine ulaştığı görülmüştü.

Temel iPad

Temel iPad sürümü, dünya çapında en popüler modeldir ve düşük fiyatı ve satın alınacak en iyi tabletlerden biri olarak kabul edildiği gerçeğini düşündüğünüzde bu hiç de şaşırtıcı değil. Counterpoint Research, 8. nesil iPad'in ilk çeyrekte toplam iPad gönderilerinin %56'sını oluşturduğunu açıkladı.

Nispeten yeni iPad Air (2020) ise %19'luk payla ikinci en popüler model oldu. Raporda tabletin "yüksek teknik özelliklerin yanı sıra maliyet etkinliği arayan tüketiciler arasında büyük bir hit" olduğu söylendi.

iPad Pro serisi, satışların %18'ini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı. Apple'ın en pahalı tabletlerinin, arzın artmasıyla 2021'in ikinci yarısında paylarını %25'e çıkarması bekleniyor. iPad gönderilerinin kalan %7'si bu yıl içinde bir güncelleme alacak olan iPad mini gibi eski modeller arasında paylaştırıldı.

Huawei Çöktü; Samsung ve Lenovo Güçlü Büyüme Yaşadı

Apple'ın ardından ikinci ve üçüncü sırada sırasıyla Samsung ve Lenovo yer aldı. İlki, sevkiyatların bir önceki yıla göre %16'sından %20'sini oluşturdu ve ikincisi pazar payını %5'ten %9'a çıkardı.

Amazon da bir gelişme yaşadı, payı %8'den %9'a sıçradı, ancak aynı şey Huawei için söylenemez. Akıllı telefon pazarındaki performansı gibi tablet payı 2021'in başında %11'den %5'e düştü.

Counterpoint Research, bu markaların performansı hakkında ayrıntıya girmedi, ancak Huawei'in çöküşü, büyük olasılıkla Google uygulamaları ve tedarik zinciri sorunları olan cihazları gönderememesiyle ilgili.