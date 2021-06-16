Microsoft Edge Beta Android'e Geldi

Microsoft Edge'in başka bir dağıtımı Google Play mağazasında katılıyor. Microsoft, tüm Edge tarayıcılarını Android cihazlara getirmeye başladı. Bilindiği üzere her zaman eksik olan bir dağıtım vardı: Beta sürümü. Şimdi Microsoft, Edge Beta derlemesini Google Play Store'da yayınlayarak eksikliği gideriyor. Artık kararlı sürümler yayınlanmadan önceki derleme olan Beta versiyonlara direkt erişebileceksiniz.

Microsoft Edge Beta Android İçin Hazır

Microsoft, uygulamayı gün içinde yayınladı. İlgileniyorsanız, Microsoft Edge Beta uygulama sayfasına gidin ve hemen indirin.

Microsoft daha önce düzenli Edge, Edge Dev ve Edge Canary'yi Android cihazlarda yayınlayarak kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir yapı yelpazesi sunuyordu. Şimdi bu seçimlere Beta'yı da dahil etti.

Tabii ki, bu Edge Dev üretimi olduğu için Microsoft, tarayıcı hakkında ne düşündüğünüzü duymak isteyecektir. Microsoft'un Edge'i Android'de daha da iyi hale getirebilmesi için, kullanım sırasında bulduğunuz hataları veya sorunları bildirmeyi düşünebilirsiniz. Bu diğer kullanıcılar için de faydalı bir etkileşim olacaktır.

Microsoft'a Geri Bildirimler Yapın

Android'e yönelik tüm ilgi çekici yeni özelliklere göz atmak ve test etmek istiyorsanız, beta sürümünü deneyin. Herkes indirebilir ve kullanabilir ve geri bildiriminiz, tarayıcının geleceğini telefonunuzdan şekillendirmeye yardımcı olabilir. Bunun için Edge Beta'nın için de bir "Feedback" sayfası bulacaksınız.

Geliştirilmekte olan tüm son yazılımsal özellikleri görmek için biraz kararlılıktan ödün vermekte bir sakınca yoksa, Canary dağımına göz atmalısınız. Canary versiyonlar Microsoft'un henüz yeni eklediği özellikler içeriyor ve size herkesten önce onları kullanma imkanı verir.