Razer'in E3 açılış sunumu sırasında şirket bu yılın başlarında CES sırasında duyurduğu ürünlerinden biri hakkında bir güncelleme sundu. Project Hazel, haber kuruluşları ve Razer hayranlarından büyük ilgi gören yeniden kullanılabilir bir yüz maskesidir. Maske, Razer'ın özel Chroma RGB aydınlatmasına sahiptir, kullanıcının sesini yükseltir ve şeffaf bir ağız kapağına sahiptir.

Razer Yüz Maskesi Project Hazel Bu Sene Geliyor

Razer, Project Hazel'in özelliklerini hayranlardan aldığı geri bildirimlere göre güncelledi. Çift değiştirilebilir N95 filtrelere ve şeffaf tasarıma ek olarak Razer, az ışıklı ortamlarda kullanıcının yüzünü göstermek için iç aydınlatma ekledi. Maskenin şeffaf ucu artık buğu önleyici bir kaplamaya sahip olacak, bu nedenle görünümü engellemeyecektir.

Sunumda belirtildiği gibi, yukarıdaki sunumda yer alan en son görüntüler, piyasaya sürüldüğünde nihai ürünü yansıtmayabilir.

Razer, herkesin maskeyi sanal olarak denemesini sağlayan bir Instagram filtresi oluşturdu. @Razer insanları filtreyi denemeye teşvik ediyor. Filtreyi bulmak için Razer'ın Instagram sayfasına gidin ve Efektler sekmesine göz atın.

Razer, Hazel Projesi için yüksek talep bekliyor. Razer, ilk satışını bu yılın 4. çeyreğinin başlarında yapmayı umuyor. İlgilenen alıcılar, ilk indirim için ön kayıt yaptırmak için Razer'ın kayıt sayfasına gidebilirler. Satışlar yalnızca Razer'ın web sitesinde gerçekleşecek. Razer, Project Hazel için henüz herhangi bir fiyatlandırma bilgisi sunmadı.