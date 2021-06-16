Samsung Galaxy'de Çift Dosyalar Nasıl Bulunur ve Silinir?

Samsung telefonunuzdaki dahili depolama alanı günden güne azalmaya başlıyorsa, görüntüleri veya videoları silmeye başlamadan önce yinelenen dosyaları kontrol etmekte fayda var.

İster aynı PDF'yi internetten birden çok kez indirmiş olun, ister yanlışlıkla bir görüntünün birden çok kopyasını kaydetmiş olun veya aynı belgenin çok sayıda versiyonunu oluşturmuş olun, My Files uygulaması dosyalarınızı temizlemenize ve biraz daha yer açmanıza yardımcı olabilir. Günün sonunda bu biraz daha ekstra depolama alanı anlamına gelecek.

My Files (Dosyalarım) Uygulaması nedir?

My Files, yalnızca dahili telefon depolama alanınızı yönetmekle kalmayıp, SD kartlarınızda, USB sürücülerinizde ve hatta bulut depolama alanınızdaki dosyaları da yöneten bir dosya yöneticisi uygulamasıdır. Uygulama, çeşitli yardımcı klasörlerle önceden yapılandırılmış olarak gelirken, kendi klasörlerinizi oluşturma ve dosyalarınızı taşıma, kopyalama, paylaşma ve sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açma seçeneği sunuyor.

Çoğu Samsung telefonda, My Files (Dosyalarım) uygulaması önceden yüklenmiş olarak geliyor. Gerekiyorsa Play Store'dan indirebilirsiniz. Bir Samsung cihazınız yoksa, Files by Google uygulaması da benzer işlevler sunacaktır.

İndirin Samsung My Files (Ücretsiz)

Çift Dosyaları Bulmak ve Silmek için My Files Nasıl Kullanılır?

Dosyalarım (My Files) uygulamasını açın ve Depolamayı Analiz Et başlıklı düğmeye dokunun. Buradan, ne kadar dahili depolama alanı kullandığınızı görebileceksiniz. Biraz aşağı kaydırın ve Yinelenen Dosyalar başlıklı bir bölüm görreceksiniz. Tespit edilen yinelemeleri görüntülemek için Yinelenen Dosyalar bölümünü açın. Buradan silmek istediğiniz dosyaları kolayca seçebilirsiniz.









Android Telefonlarda Daha Fazla Yer Açmak

Aslında hepsi bu kadar. Eğer Android cihazınızda yinelenen dosyaları bulmak için Dosyalarım'ı kullanmak istemiyorsanız, aynı işi yapan birçok başka uygulama vardır. Bunlar, Duplicates Cleaner ve Remo Duplicate File Remover olabilir.

Android telefonunuzda daha da fazla yer açmak için, kullanılmayan uygulamaları kaldırmak ve büyük dosyaları buluta taşımayı da düşünebilirsiniz.