Android: Sevdiğiniz Şarkıyı Nasıl Zil Sesiniz Yapabilirsiniz?

Varsayılan seslerden birine sahip olmak yerine kendi zil sesinizi telefonunuza yüklemeyi ister misiniz? En sevdiğiniz şarkıyı nasıl zil sesi yapacağınızla ilgili basit bir rehber hazırladık. Akıllı telefonlar bugünlerde birçok zil sesi seçeneğiyle geliyor. Ancak bazen kullanıcılar, genel alternatiflerden birini kullanmak yerine kendilerininkini özelleştirmeyi tercih ederler.

En sevdiğiniz şarkıyı zil sesi olarak kullanmak istiyorsanız, Android ile bunu yapmak çok kolay. Bu hızlı kılavuzda, bir şarkıyı nasıl zil sesiniz yapacağınızı iki farklı şekilde gösteriyoruz.

Ayarlar Yoluyla Bir Şarkı Nasıl Zil Sesiniz Yapılır

Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için önce şarkıyı Android cihazınıza indirmeniz veya kopyalamanız gerekir. Dosyaları bilgisayarınızdan Android'e nasıl aktaracağınızı öğrenmek istiyorsanız bu oldukça kolay. USB arayüzünü kullanarak direkt taşıma yapabilirsiniz.

Şarkıyı telefonunuza yükledikten sonra, sistem genelinde zil sesi olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ayarlar'ı açın ve Sesler ve titreşim üzerine dokunun. Zil sesi'ne dokunun. Cihazınızdaki tüm zil seslerini görmek için Zil Sesi'ne dokunun. Ekranın sağ üstündeki (+) düğmesine dokunun ve uygulamanın dosyalarınıza erişmesine izin verin. Zil sesiniz yapmak istediğiniz melodiyi seçin ve Bitti'ye basın. Seçilen şarkı artık zil sesiniz olacaktır.

Bu adımlar bir Samsung cihazı kullanılarak anlatıldı. Akıllı telefonunuzun markasına bağlı olarak belirli adımlar farklılık gösterebilir ve %99 aynıdır.

Bir şarkıyı Android cihazınızın zil sesi yapmanın bir başka kolay yolu da Ringdroid kullanmaktır. Bu uygulama, Android cihazınızda depolanan herhangi bir MP4, MPE3, 3GPP, WAV, AAC ve ARM dosyasından zil sesleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ringdroid Kullanarak Bir Şarkı Nasıl Zil Sesiniz Yapılır?

Bir şarkıyı zil sesiniz yapmak için öncelikle kullanmayı planladığınız müziğe cihazınızın dahili depolamasında yer vermeniz gerekiyor. Ringdroid hakkında en sevdiğimiz şeylerden biri, bir şarkıyı kırpmanıza ve onu zil sesiniz olarak kullanmanıza izin vermesidir. Ringdroid kullanarak özel bir zil sesini nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır.







Uygulamayı başlatın ve MP3 Cutter'ı seçin. MP3'e dokunun ve zil sesi olarak kullanmak istediğiniz müziği seçin. Cihazınızdaki tüm müzik dosyalarını görmek için Tümü'ne dokunabilirsiniz. Düzenleme aracını açmak için sevdiğiniz şarkıya dokunun. Ardından, zil sesiniz için bir başlangıç ve bitiş noktası seçmek üzere parmağınızı kullanarak iki kaydırıcıyı sürükleyin. KAYDET'e basın. Şarkıyı zil sesiniz yapmak için Zil sesi yap'ı seçin.

Bir Şarkıyı Zil Sesi Yapmak Android İçin En Kolay İşlemdir

En sevdiğiniz şarkıyı Android'de zil sesiniz olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Android'de bir şarkıyı zil sesi yapmak elbette yeni bir şey değil, ancak modern cihazlarda süreç artık her zamankinden daha kolay. Artık bu kılavuzu okuduğunuza göre, Android zil sesini en sevdiğiniz şarkı olarak değiştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz.