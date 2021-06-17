LG mobil işinden ayrılıyor ve görünüşe göre Kore'deki LG mağazaları yakında kendilerini yeniden telefon satın almak isteyen insanlarla doldurmaya hazırlanacak – ancak bu kez LG telefonlar için değil, Apple telefonlar için. LG'nin telefon işinden çıkması ortada bir dolu LG mağazası ve LG telefonlar için satış asistanı bıraktığından bu iş gücünü değerlendirmek mantıklı olabilir.

LG Mağazasında iPhone Satacak

Business Korea'ya göre Apple ve LG, hala bazı önemli parçalarla çalışmak için müzakere içinde. Öncelikle LG mağazalarındaki bu Apple satış noktaları Apple çalışanları tarafından mı işletilecek yoksa ana mağazadaki LG çalışanları mı yardımcı olacak belli değil.

Ayrıca o Apple noktalarında ne tür ürünler satılacak? Açıkça iPhone'lar, iPad'ler ve Apple Watch'lar olacaktır ancak ya dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar?

Bu son kısım görünüşe göre iki şirket arasında bir tartışmaya neden olabilir – LG kendi dizüstü bilgisayarlarını mağazalarında satıyor ve MacBook'lar bununla rekabet edecek. Bu nedenle Apple, bilgisayarlarını dışarıda tutmak isteyecektir.

Bir LG Electronics yetkilisi, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Ancak LG muhtemelen anlaşmayı, LG telefonlarının son satışlarının sona ereceği Temmuz ayı sonuna kadar tamamlamak istiyor. Güney Kore'de 400'den fazla LG Best Shop mağazası var, bu nedenle bu fırsat ülkedeki Apple perakende alanının büyük bir genişleme yaşamasını sağlayabilir.