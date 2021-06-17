Samsung Galaxy Book Go: Snapdragon'lı Dizüstünün Özellikleri ve Fiyatı

Haziran ayının başında Samsung, Galaxy Book Go adlı giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayar piyasaya süreceğini duyurdu. Dizüstü şimdi ABD'de satın alınabilir hale getirildi ve büyük ihtimalle Türkiye'ye de gelecek.

Samsung Galaxy Book Go: Snapdragon'lı Dizüstünün Özellikleri

Samsung, Galaxy Book Go'yu Arm tabanlı Snapdragon 7c Gen 2 işlemciyle donattı ve işletim sistemi olarak Windows 10 Home'u kurdu. 4GB (LPDDR4X) RAM ve 128GB (eUFS) depolama dahil olmak üzere şimdilik yalnızca tek bir yapılandırma var.

Plastik bir gövde, şık bir klavye ve camdan bir izleme dörtgeni ile birleştirilmiş ekran 14 inç TFT Full HD (1920 x 1080) şeklindedir. Dolby Atmos'lu stereo hoparlörler ve 720p kamera da özellikler arasında. Dizüstü bilgisayarın kendisi 14,9 mm kalınlığında, 1,38 kg ağırlığında ve yalnızca gümüş rengiyle geliyor.

Bağlantı seçenekleri özellikle bu fiyat noktası için iyi görünüyor. 3,5 mm kulaklık/mikrofon jakınız, bir microSD kart yuvası, bir nano-SIM yuvası, bir USB 2.0 ve iki USB Type-C bağlantı noktanız var. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 için de destek var. 42.3Wh pil ve 25W USB Type-C Hızlı Şarj Cihazı ile şarj oluyor. Samsung, cihazın tam şarjla 18 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor, ancak hepimiz bu açıklamaların ne kadar doğru olduğunu biliyoruz.

Samsung ekosistemi

Güney Koreli teknoloji devi, batılı rakiplerinden notlar almış görünüyor ve şimdi cihazlarının Samsung ekosistemine entegrasyonunu geliştirmeye başladı.

Metinleri cevaplamak ve arama yapmak için Galaxy Book Go'nuzu akıllı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca ekranınızı Galaxy Tab S7 serisine genişletebilir ve Kolay Bluetooth bağlantı özelliği ile Galaxy Buds'ınızı kolayca bağlayabilirsiniz.

Fiyatı

Galaxy Book Go, sunduğu özellikler için çok yüksek olmayan (yurt dışı için) 349,99 $ fiyatla satılıyor. Samsung ayrıca yakında giriş seviyesi dizüstü bilgisayarın daha güçlü Snapdragon 8cx Gen 2 ile gelen 5G sürümünü piyasaya sürecek.