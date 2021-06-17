Sony, 2022'de Yeni PlayStation VR'ı Piyasaya Sürmeyi Planlıyor

Olası bir PSVR2 çıkış tarihi üstüne söylentiler oldukça yaygındı ve şimdi elimizde gerçek bir veri olabilir. LCD ekran üretimindeki fark edilen son gelişme, Sony'nin gelecek nesil PSVR ürününün konuşulmasına neden olacak bir penceresinin açılmasına yol açtı.

PSVR2 2022'de Gelebilir

Bloomberg'den gelen yeni bir raporun ardından, yeni nesil PSVR2'nin (Sony'nin sanal gerçeklik ekosistemi) 2022'nin sonlarında PS5'e dahil olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Rapora göre, konuyla ilgili bilgisi olan kimliği belirsiz kişiler, konsol üreticisinin PlayStation VR sistemini 2022 tatil döneminde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.

Şu anda Sony, VR donanımı için Samsung Display Co. yapımı OLED panellerini kullanmayı planlıyor, ancak bunun doğru olup olmadığı henüz belli değil.

Fakat bu, PSVR2'yi yeni PlayStation 5 konsollarında kullanmayı bekleyenler için bir ihtimal de olsa harika bir haber. Özellikle PSVR'nin ilk versiyonunun karmaşık geçici çözümler olmadan PS5 ile uyumlu olmadığı düşünürsek…

PSVR2 Hakkında Ne Biliyoruz?

Ne yazık ki, yaklaşan PS5 VR donanımı hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Sony, bu konuda kartlarını göğsüne yakın tutuyor, bu nedenle esas olarak "gelişmelere yakın kişilerden" (veya bu yöndeki iddialardan) gelen söylentilere ve bilgilere güveniyoruz.

Sony, PSVR2'nin Şubat 2021'de yola çıktığını ve güncelleneceğini doğrulamıştı. O sırada yeni ekosistem hakkında çok az şey anlattı. Yeni bir kulaklık ve bazı yeni yazılımlar lanse etti, ancak bunun dışında ayrıntılar o kadar da güçlü değildi.

Sony daha sonra, Mart 2021'de , PSVR2 denetleyicilerinin nasıl olacağını duyurdu. Bu küre şeklindeki cihazlar, kontrolörlerin ergonomik performansını iyileştirmeyi, tutmayı ve yönlendirmeyi ilk PSVR'den çok daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu gelişmelerin içinde, geliştiricilerin artık prototip PSVR2 kontrol cihazlarına (ve muhtemelen Sony'nin bundan bahsetmemesine rağmen muhtemelen kulaklıklara) sahip olduğu gerçeğini de ekleyin. Dolayısıyla tasarım sürecinde hızla ilerleyen bir PlayStation VR ortamı olduğundan şüphemiz yok.