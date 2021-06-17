Locker Room Betty Labs stüdyosu tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır ve Spotify tarafından birkaç ay önce satın alındı. Locker Room başlangıçta spor tutkunlarına adanmış, yalnızca davet ile kullanılan bir sosyal platformdu, ancak Spotify tarafından satın alındıktan sonra uygulamanın hedefleri müzikseverleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Spotify'ın Greenroom Uygulaması Nedir?

Daha da önemlisi uygulama Greenroom olarak yeniden adlandırıldı ve dünya çapında 135'den fazla pazarda sunuldu. Yeni uygulama artık hem Android hem de iOS cihazlarda yeni ismiyle ve özellikleriyle mevcut. Spotify'ın satın alımından sonra eklenen yeni özelliklerden bazıları şunlar:

Yeni uygulama markası (Greenroom) ve yeni bir genel görünüm ve his.

Herhangi bir kullanıcının canlı odalara ev sahipliği yapma veya katılma imkanı.

Spotify oturum açma bilgilerinizi kullanarak Greenroom'a katılabilirsiniz.

Kullanıcıların ilgi alanlarını merkeze koyan yeni bir grup katılım deneyimi.

İsteğe bağlı olarak içeriğinizi canlı konuşmalarla tamamlayabilmeniz için kayıt özellikleri.

Mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için sohbet kontrolleri.

Önceki Locker Room uygulamasının spor içeriğinin üzerine şimdi Spotify ile uygulamaya müzik, kültür ve eğlence konularını kapsayan daha fazla program ekleniyor.

Mevcut durumunda Greenroom, canlı odalarda katılımcılar arasındaki etkileşimi ve bağlantıları optimize etmenin yanı sıra sanatçıların hayranlarıyla iletişim kurmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.