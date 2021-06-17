Microsoft, 24 Haziran'ı yeni bir etkinlik tarihi olarak belirledi ve büyük olasılıkla Windows 11 olarak adlandırılan net Windows sürümünü tanıtacak. Elbette internet üzerinden gerçekleşecek. Windows 11'in yeni görüntüleri de sızdı.

Windows 11'in Yeni Görüntüleri ve Özellikleri

Dikkat çeken ilk şey, Apple'ın macOS'una benzeyen ortalanmış Başlat Menüsü ve görev çubuğu simgeleridir. Değişikliği gerçekten beğenmediyseniz, Başlat Menüsü'nü ve simgelerini her zaman oldukları yere sola hareket ettiren bir ayar da var.

Açılır Başlat Menüsü ortaya çıkıyor ve bu çözümü Windows 10X sürümünde gördük. Aslında, pek çok tasarım seçeneği, henüz piyasaya sürülmemiş Windows 10X'ten Windows 11'e aktarılmış. Canlı Kutucuklar olarak adlandırılan tasarım daha basit şeffaf simgelerle değiştirilmiş.

Bu simgelere ek olarak, Başlat Menüsü genel olarak basitleştirilmiş ve ayrıca sabitlenmiş uygulamalar, son dosyaları ve yeniden başlatma ve kapatma düğmelerine daha hızlı erişim sağlar. Ekran görüntüleri ayrıca yeni tasarlanmış, köşeleri yuvarlatılmış bağlam menüleri gösterir. Başlat Menüsü'nün bile köşeleri yuvarlatıldı.

Aşağıdaki kısa klipten de görebileceğiniz gibi yeni bir yaslama özelliği de var. Bu önemli sızıntıya rağmen Windows 11'de bundan çok daha fazlası olduğundan eminiz, bu yüzden Microsoft'un etkinliğini beklememiz gerekecek.