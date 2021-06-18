MIUI 13 Kullanan İlk Telefon: Xiaomi Mi Mix 4

Gelen son bilgiler Xiaomi'nin yeni nesil kullanıcı arayüzü MIUI 13'te sona yaklaştığına işaret ediyor. Bazı kaynaklara göre şu an test aşamasında olan bu yeni arayüz çok yakın bir zaman sonra belirli cihazlara dağıtılmaya başlanacak. Tabii bu noktada en çok merak edilenlerden biri de MIUI 13 hangi modellere gelecek sorusu… Henüz kesin olmamakla birlikte firmanın bu güncellemeyi son iki yılda piyasaya çıkan tüm modellere sağlayacağı belirtiliyor. Hatta son iki yıllık kapsamda en üst veya en düşük model fark etmeksizin güncelleme tüm cihazlar tarafından kullanılabilir durumda olacak. Tabii en düşük modellerde ağırlaşma veya yavaşlama gibi sorunlara yol açmaması için MIUI 13'ün çeşitli esneklikler sunması da olası. İki yıldan daha eski olan Xiaomi modelleri için henüz bir açıklama yok ancak doğru olan da bu güncellemeyi "gelmeyecekmiş" gibi düşünmek.

MIUI 13 arayüzünün hazır olduğunu, hafta başında sızıntısı gerçekleşen Xiaomi Mi Mix 4 modelinden de anlayabilmek mümkün. Bir süredir merakla beklenen Xiaomi Mi Mix 4, firmanın MIUI 13'lü ilk akıllı telefon modeli olacak. Xiaomi MIUI 13 hakkında henüz hiçbir net bilgi olmadığını da buradan paylaşalım. Tahminlere göre ana arayüz, kilit ekranı, animasyonlar, geçiş efektleri gibi noktalarda yenilikler olacak. Yeni arayüzün iki senelik cihazlarda da çalışabilecek olması sanal bellek özelliğinin de geleceğinin bir habercisi.

Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri

Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri Snapdragon 888 işlemciye ve 12 GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca bu modelde ilk kez kullanıcıların karşısına ekran altı kamerası çıkacak. 5G iletişim, 6.81 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme, 1500 nits parlaklık, Gorilla Glass Victus cam, HDR10+ diğer özellikler arasında. Ayrıca Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri arasında çift hoparlör sistemi ve harman / kardon teknolojileri de yerini alacak.