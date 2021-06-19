Mongoose çekirdekleri, stok ARM tasarımlarına kıyasla daha düşük performans gösterdiği için Samsung, kendi CPU tasarım departmanını kapattı. Qualcomm ise özel çekirdek kullanmayı yıllar önce bıraktı. Ama şimdi işler değişiyor.

İddia: Samsung Yepyeni Bir Çip Tasarlayacak

Yeni bir rapor, Samsung'un, Apple'dan ve AMD'den eski CPU mühendisleri ile görüştüğünü belirtiyor. Bu mühendislerden biri Apple'ın özel yonga setlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Bu mühendis ekibin kontrolünü tamamen elinde tutmayı istiyor ve söz konusu ekibe hangi çalışanları dahil edeceğini seçmeyi talep ediyor.

Görünüşe göre Samsung, yeni Cortex-X serisinin performansından memnun değil ve daha hızlı bir şey arıyor. Şirket, özel bir çip tasarlamak için Google ile ve de Exynos'a RDNA2 GPU ekleyecek olan AMD ile halihazırda çalışıyor.

Qualcomm, M1, A14 ve daha eski Apple yonga setleri üzerinde çalışan eski Apple mühendisleri tarafından kurulan Nuvia'yı satın aldıktan sonra özel bir CPU tasarımı sunacak. Görünüşe göre Apple çipleri üzerinde çalışan insanlar ağırlıklarıyla altın değerinde.

Samsung ve Qualcomm'un özel tasarımlarını ne zaman piyasaya sürecekleri belli değil. Nuvia tasarımının bittiği bildirirken, Samsung sadece şimdi bir ekip oluşturuyor. Ancak Nuvia'nın tasarımı sunuculara yönelikti. Bu yüzden bir çipi telefona uygun düşük güç tüketen hale getirmek başka bir şeydir.