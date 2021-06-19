iOS 15, bildirimleri yönetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi yeni özellik sunar. Yeni bir Odak sistemi gibi. iOS 15'teki bir diğer yeni özellik de bildirim özeti. Bunun nasıl çalıştığı ve nasıl kurulacağı hakkında ayrıntılar aşağıda.

iOS 15'te Bildirim Özeti Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Bildirim özeti, iOS uygulamaları tarafından gönderilen zamana duyarlı olmayan bildirimleri toplamak ve bunları sabah, akşam veya seçtiğiniz bir saatte toplu halde size ulaştırmak için tasarlanmış iOS 15'teki yeni bir özelliktir.

Günlük olarak, sabah ve akşam teslim edilen veya seçtiğiniz bir zamanda planlanan bildirimlerinizin yararlı bir özetini alırsınız. Özetiniz kişiselleştirilir ve kaçırdığınız şeyleri hızla gözden geçirmenize yardımcı olur.

Düşündüğünüzün ve bizim de ilk başta düşündüğümüzün aksine bildirim özeti özelliği iOS 15'te varsayılan olarak etkin değil. Bildirim Özeti'ni açmak için Ayarlar uygulamasına gitmeniz ve aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir:

Ayarlar uygulamasını açın

uygulamasını açın Bildirimleri Seçin

Seçin Zamanlanmış Özet 'e dokunun

'e dokunun Zamanlanmış Özet düğmesini etkinleştirin

iOS 15'te Bildirim Özeti Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

iPhone veya iPad'inizde bildirim özeti almaktan hoşlanmıyorsanız, bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bu adımları uygulamanız yeterlidir: