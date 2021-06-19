Android'deki YouTube kullanıcıları Android Oreo'dan beri YouTube videolarının keyfini PiP (resim içinde resim) özelliği sayesinde diğer uygulamaları kullanırken çıkarabiliyor. Görünüşe göre YouTube tarafından yayınlanan bir güncelleme ile PiP artık iPhone ve iPad'deki YouTube uygulamasına geldi.

iOS YouTube Resim İçinde Resim Özelliği Aldı

Resim İçinde Resim (PiP), kullanıcıların mobil cihazlarında YouTube ile aynı anda başka bir uygulamada gezinirken küçük bir mini oynatıcıda videoyu görüntülemesine olanak tanır. PiP, iOS'ta YouTube Premium üyeleri için kullanıma sunulmaya başlandı. Güncelleme ilk başta ABD'li kullanıcılara geldi.

Android'de PiP için YouTube Premium'un gerekli olmadığını belirtmekte fayda var. YouTube, özelliğin yalnızca YouTube Premium abonelerine sunulduğunu belirtse de, özelliği sonunda YouTube'daki tüm iOS kullanıcılarına sunacaktır.

YouTube'da PiP'yi etkinleştirmek için uygulamada bir video açıp oynatın ve ana ekrana gitmek için kaydırın. Video, sürüklenerek hareket ettirilebilen veya iki parmakla sıkıştırılarak yeniden boyutlandırılabilen bir mini oynatıcıda oynatılmaya devam eder.

YouTube videolarının arka planda yalnızca sesle oynatılmasına izin vermek için hem Android hem de iOS'ta YouTube premium hala gereklidir.