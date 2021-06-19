Size Apple iPhone 13 serisinin görüntülerini gösterdik ve yeni modeller piyasaya çıktığında görmeyi umduğumuz değişiklikleri yazdık. Şimdi, ConceptsiPhone YouTube kanalından, Apple'ın iPhone 13 serisini piyasaya sürdüğü Eylül ayında neler görebileceğimizi gösteren bir videomuz var.

iPhone 13'ler İçin Yeni Bir Konsept Videosu

Fark edebileceğiniz ilk şeylerden biri, 34,83 ​​mm'den 26,8 mm'ye daraldığı için çentiğin genişliğindeki %23'lük azalmadır. Çentiğin yüksekliği, 5,35 mm'den 5,3 mm'ye kadar hafif bir artış görecek. Bildirildiğine göre Apple, boyutunda değişiklik yaratmak için kulaklık hoparlörünü çentiğin hemen üzerindeki çerçeveye taşıdı.

iPhone 13 için söylentiler arasında yer alan diğer değişiklikler arasında pilin mevcut durumunu, saati ve bildirimleri gösteren her zaman açık olan bir ekran yer alıyor. Video için Portre Modu söylentileri vardı ve dört Pro ve Pro olmayan modelin hepsinin, lensleri hareket ettirmek yerine her kameranın sensörlerini ayarlayarak videoları sabitleyen sensör kaydırmalı OIS'ye sahip olması bekleniyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in her ikisinin de 120Hz ProMotion yenileme hızı sunduğuna inanılıyor. Ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi, telefona akıcı kaydırma ve gelişmiş animasyon hissiyatı sunacak. iPhone 13 Pro ve Pro Max ünitelerinde kullanılacak Samsung tarafından yapılan LTPO ekranlar sayesinde ProMotion ekranlar cihazın pillerini çok da hızlı tüketmeyecek.