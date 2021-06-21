Kore'den gelen bir rapora göre, ilk testler, AMD'nin Samsung'un bir sonraki Exynos yonga seti için özel RDNA 2 grafik işlemcisinin, Exynos 2100 ile Galaxy S21 Ultra'da bulunan mevcut Mali-G78'den %30 gibi daha hızlı performans gösterdiğine işaret ediyor.

AMD'nin RDNA 2'li Exynos GPU'su Mali'den %30 Hızlı

Yeni nesil Mali-G710'un %20 performans artışı vaat ettiğini hesaba katarsak, RDNA 2 ile güçlendirilmiş Exynos yongası yine de yaklaşık %10 daha iyi performans sunacaktır.

Ancak rapor, AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin bir hız kısma sorunu olduğunu ve saat hızını uzun süre korumada şimdilik zorlandığını paylaşıyor. İkinci test çalıştırmasında performansta %20 ve üçüncü testte ise %30 düşüş görülmüş.

AMD CEO'su Computex etkinliği sırasında, RDNA 2 mimarisini gelecekteki bir Exynos yonga setine getirdiğinde ışın izleme (ray tracing) ve değişken oranlı gölgelemeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bu yonga setinin akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar her şeye güç verebilecek Exynos 2200 olmasını bekliyoruz ve mobil dünya için gerçekten heyecan verici olacak.