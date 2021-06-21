Windows 10 bir süredir piyasada ancak kullanıcılar için çoklu monitör deneyimini geliştirmede çok az şey yapıldı. 2021'de birden fazla monitör kullanmak artık nadir görülen bir şey değil. Giderek artan sayıda kullanıcı Microsoft'tan Geri Bildirim Merkezi'nde bu konuda bir şeyler yapmasını istedi ve sonunda şirketin biraz çaba sarf ettiğini görebiliyoruz.

Windows 11 ile Nihayet Gelişmiş Çoklu Monitör Ayarları

Sızan Windows 11 derlemesinde, işletim sisteminin her bir pencere konumunu monitör bağlantısına göre hatırlamasını sağlayan bir seçenek var. Yani her iki monitörde de birkaç pencereyi açık bırakırsanız, ve ekranı yeniden bağladığınızda veya bilgisayarı uyandırdığınızda hatırlayacağı anlamına gelir. Bu özellik pencereleri veya sekmeleri rastgele taşıma veya açık tüm uygulamaların monitörlerden birinde birikmesi sorununu potansiyel olarak çözecek.

Ek olarak, monitörlerinizden birinin bağlantısını kestiğinizde, programı takılı monitöre taşımak yerine, işletim sistemi uygulamayı tepsiye küçültür.