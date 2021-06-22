Neden Kasko Sigortası Yaptırmalısınız?

Trafiğe çıkacak olan her araç için kaza riski var demektir. Son derece dikkatli bir şekilde kullanıyor olsanız bile başka bir aracın yaptığı hata sizin de kaza yapmanıza yol açabilir. Dolayısıyla bu riski yok saymak çok mantıklı değildir. Kimi zaman trafik kazalarını önlemek mümkün olmayabilir. Ancak kaza riskine karşı önlem almak mümkündür. Bunun için olası maddi hasarlara karşı kasko sigortası yaptırabilirsiniz.

Sadece bu bile neden kasko sigortası yaptırmanız gerektiği sorusunun yanıtı olabiliyor. Aynı zamanda söz konusu sorunun yanıtlarına birkaç madde daha ekleyebiliriz.

Kasko sigortası herhangi bir kaza sırasında araç sahibinin masraflarını karşılar

Bu sigorta ürününde üst limitler ve teminatlar tamamen sigorta sahibinin isteğine göre belirlenebilir

Kasko sigortası poliçesine ek teminatlar eklenebilir ve bu sayede olası her türlü riske karşı aracın garanti kapsamına alınması sağlanabilir

Mini onarım hizmetlerinin de kasko sigortası kapsamına alınması durumunda çekici, ikame araç gibi hizmetlerden de faydalanmak mümkün olabilir

Sonuç olarak kasko sigortası olası bir kaza durumunda araç sahibinin karşılaşabileceği masrafların çok büyük bir bölümünün karşılanmasını sağlayabiliyor. Aynı zamanda oldukça esnek seçenekler sunulduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sigortaya istenen her türlü ek teminatların dahil edilmesi gibi bir seçenek bulunuyor. Ek seçenekler sayesinde sigorta poliçesinin araç sahibinin istekleri doğrultusunda hazırlanması da mümkün hale geliyor.

Bu noktada çok sayıda farklı sigorta firması aracılığı ile kasko sigortası yaptırabileceğinizden de söz edelim. Ancak karar vermeden önce mutlaka fiyat teklifi almaya da özen gösterin. Bu sayede bütçenize uygun fiyatlar sunan bir sigorta firmasını tercih edebilir ve çok daha düşük bir bütçeyle kasko sigortanızın yapılmasını sağlayabilirsiniz.

En çok tercih edilenlerden biri de Generali Sigorta oluyor. Gayet makul fiyatlar sunuyor olması nedeniyle sıklıkla tercih edildiğini belirtmek mümkündür. ‘Benim Kaskom’ sayesinde araç sahiplerinin kendi kasko sigortası poliçesini oluşturmaları sağlanıyor. Eğer siz de kasko teklifi için Generali'den fiyat teklifi almak isterseniz hemen tıklayın. İnternet sitesinde konuyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt olabilecek bilgilere erişebilirsiniz.