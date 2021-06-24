iPhone 13 Pro Videosu: Küçülen Çentik ve Büyüyen Kamera

iPhone 13 Pro'nun bu tatil sezonundan sonra Apple için büyük ses getirmesi planlanan en büyük modeli olacak. Pro modelleri bu yıl yine beklendiği gibi iddialı. Zira iPad'in gösterişli 120Hz ProMotion ekran teknolojisini kullananlar bu model olacak, normal iPhone 13 ise hala yavaş bir ekran paneliyle gelecek.

iPhone 13 Pro: Küçülen Çentik ve Daha Büyük Kamera

Ünlü grafik tasarımcısı Jermain Smith, diğer adıyla Concept Creator, bu sızıntıları göz önünde bulundurarak, LetsGoDigital için yaklaşmakta olan iPhone 13 Pro'nun bir tasvirini hazırladı. Daha büyük sensörlere ve daha iyi düşük ışık hassasiyetine sahip 12 Pro Max'in kamerasına kıyasla 13 Pro'nun önde olduğu, küçültülmüş Face ID kiti dolayısıyla kamera çentiğinin küçüldüğü ve 12 Pro'dan daha büyük kamera lensleri ile geleceği belirtiliyor.

Yaklaşan iPhone 13 Pro'nun, söz konusu daha büyük sensörleri ve ilgili kamera çıkıntısını barındırmak amacıyla 7.4 mm kalınlığındaki iPhone 12 modellerine göre 0.17 mm artışla 7.57 mm kalınlığında olacağını belirtelim.

iPhone 13 Pro Max'in ise diğer hepsinden daha büyük bir kamera sensörüyle gelmesi bekleniyor, Apple'ın şimdiye kadar bir telefona koyduğu en büyük kamera sensörü olacak ve bir tek CAD render sızıntısı bu işi kanıtlayabilir.