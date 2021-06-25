Xiaomi halihazırda MIUI 13 üzerinde çalışıyor ve Ağustos ayında duyuruya hazır olacak. Bilgiler, şirketteki yazılımın dahili test prosedüründeki değişikliklere dair konuşan üst düzey bir Xiaomi yöneticisinden geliyor.

MIUI 13 Ağustos'ta Geliyor

Xiaomi'nin Android işletim sisteminin bir sonraki büyük bölümü şu anda test aşamasında ve muhtemelen Ağustos ayında duyurulacak ve daha sonra ilk olarak Çin birimlerine ve Ağustos'tan sonra yavaş yavaş küresel cihazlara da yayılacak.

Şu anda MIUI 13 hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hangi değişiklikler geliyor, hangi tasarım dilini benimseyecek, vb. Ancak, tüm yeni Xiaomi cihazlarının, yani en azından 2019'dan sonrakilerin yükseltme için uygun olacağı ve MIUI 13'ün muhtemelen Android 11'e dayanacağı konusunda tahminde bulunabiliriz. Android 12 hala beta sürümünde ve sonbaharda bekleniyor.

Xiaomi'nin ayrıca Mi Mix 4 akıllı telefonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor ve Mi 11 Ultra ile eşleşen en yüksek dereceli amiral gemisi olması bekleniyor. Xiaomi, Ağustos ayında MIUI 13 ile birlikte Mi Mix 4'ü tanıtabilir. Şimdiye kadar Mi Mix 4'ün ekran altı kamera ve Ultra geniş bant desteği getireceğini duyduk.