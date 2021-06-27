Windows 11'in en büyük yeni özelliklerinden biri, vaat edilen Android uygulamalarını çalıştırma yeteneğidir. Bu uygulamaları almak için Windows mağazası üzerinden Amazon uygulama mağazasını yüklemeniz gerekir.

Android Uygulamaları Windows 11'de Çalışacak

İşte o zaman Intel Bridge devreye giriyor – X86 dışı uygulamaları bu mimaride çalışacak şekilde çeviren bir derleyicidir. Başlangıçta Intel'in derleyiciyi yalnızca Intel donanımıyla çalıştırıp çalıştırmadığı belli değildi, ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

The Verge'e yaptığı açıklamada Intel, Intel Bridge'in "tüm x86 platformlarını (AMD platformları dahil) destekleyeceğini" doğruladı.

Bu, Android uygulamalarının AMD işlemcilerin yanı sıra Intel 10. nesil ve 11. nesil işlemcilerle çalışacağı anlamına geliyor. Android uygulamalarının ARM donanımı üzerinde çalışacağını varsaymak mantıklıdır, ancak Microsoft bunun nasıl olacağını henüz ayrıntılı olarak açıklamamıştır.

Windows 11, görsel bir revizyon, yeni Başlat Menüsü, pencereler için yeni Snap Düzenleri, artık arka planda daha gizli çalışan %40 daha küçük boyutlu güncellemeler ve daha fazlası var.

Yeni işletim sistemi bu yılın sonlarında geliyor.