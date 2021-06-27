En son sızıntılar, Samsung'un yakında çıkacak olan Galaxy Watch4'ünü tamamen ortaya çıkardı. Samsung'un akıllı saatinin her açısını gösteren ve hayal gücüne hiçbir şey bırakmayan bu görseller resmi görsellerdir.

Samsung Galaxy Watch4 Böyle Görünüyor

Daha önce Samsung Galaxy Watch4 Active olduğu söylenen cihaz iddiaya göre “Galaxy Watch4” olarak adlandırılacak. Görüntüler Watch4 hakkında daha fazla özelliği ortaya koyuyor. Saat gövdesinin arkasında, Watch4'ün 40 mm ve 44 mm boyutlarında geleceğini gösteren bir metin yer alıyor. Ayrıca 5ATM su geçirmezlik, MIL-STD 810G uyumluluğu, GPS ve Gorilla Glass DX+ koruması da öne çıkıyor. Watch4'ün tasarımı, dönen çerçevesi ve genel tıknazlığı itibariyle Watch3'ten ayrılıyor gibi görünüyor.

Yeni Watch4, daha zarif görünümü ve daha kıvrımlı hatlarıyla Galaxy Watch2 Active'den tasarım dilini ödünç alıyor. Saat gövdesinin yanları bileğin şekline göre kavislidir ve kayış tıpkı Watch Active2 gibi sabitlenir. Sağ tarafta iki fiziksel düğme var ve saat Active2 gibi dokunmaya duyarlı bir çerçeveye sahip. Görüntüler, gümüş, siyah veya mistik bronz saat gövdesi ile beyaz, yeşil, siyah, kırmızı ve sarı dahil olmak üzere birden fazla kayış rengi gösterir.

Yeni Wear OS'nin nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz. Bazı yeni saat yüzleri olmasına rağmen, temel yazılım görülmüyor. Google'ın bu yıl içinde yeni Wear OS hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor, ancak ne zaman olduğunu bilmiyoruz. İddialar Ağustos ayına işaret ediyor.