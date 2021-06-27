Xiaomi, 28 Haziran'da Çin'de yepyeni Mi TV 6 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ancak şirket, bu tarih için Mi TV ES 2022 adlı başka bir akıllı TV ailesine de işaret etti. Ve Xiaomi bilgi sızdırma konusunda oldukça cömert.

Xiaomi Mi TV ES 2022 Televizyon Özellikleri ve Fiyatı

Mi TV ES 2022, 4.000 CNY (620 $) civarında fiyatlandırılacak ve Xiaomi'ye göre, istenen fiyat için rakipsiz özellikler sunacak. Paneller, çok bölgeli yerel karartmayı, yüksek maksimum parlaklığı ve mükemmel renk doğruluğunu destekleyecek.

Ek olarak, Mi TV ES 2022 serisi, yüksüz, tam ekran deneyimi için ince gövde ve çerçeveye sahip olacak. Bir dizi güçlü yerleşik hoparlör, multimedya deneyimini bir araya getirecek. Eller serbest ses kontrolü için bir dizi uzak alan mikrofonuyla birleştirilecek.

TV'ler, Xiaomi ekosistemiyle iyi çalışacak şekilde tasarlanmış ve göz koruması ve mavi ışık emisyonlarını sınırlama konusunda sertifikalandırılmış. Mevcut boyutlar 55", 65" ve 75" olacaktır.