Android Telefonda Kalıcı Bildirimi Engelleme

Android'de kalıcı bir bildirimi olabildiğince hızlı kaldırmak için önce basılı tutun. Alternatif olarak, her iki taraftan birinde dişli çark simgesini ortaya çıkarmak için bildirimi sola veya sağa kaydırın ve ardından dişli çarkın üzerine dokunun.
Adımlar
- Bildirimi kaydırın ve sonraki dişli simgesine basın
- Bildirim genişler. En alttaki “Bildirimleri kapat” seçeneğine dokunun.
- Bildirimleri kapat'a basın
- Uygulama tarafından görüntülenen tüm kalıcı bildirimlerden kurtulmak için ekranın alt kısmındaki açılır pencerede Kalıcı öğesinin yanındaki düğmeyi devre dışı bırakın.
- Ardından, Uygula üzerine dokunun.
- Uygulamanın kalıcı bildirimi, bildirim alanınızdan hemen kaldırılır.
İPUCU: Android'de Chrome kullanıyorsanız, web sitelerinden aldığınız spam içerikli push bildirimlerini de bu yolla devre dışı bırakabilirsiniz.