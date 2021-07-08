Android Telefonda Kalıcı Bildirimi Engelleme

WhatsApp'ta en fazla kimle konuştuğunu öğrenme diye bir şey var mı? Varsa nasıl öğrenilir? WhatsApp böyle bir özellik sunmuyor fakat küçük birkaç adımı izleyerek WhatsApp'ta en çok kimle konuştuğunu öğrenme merakınızı giderebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım… Bildiğiniz gibi WhatsApp siz bir temizlik gerçekleştirmediğiniz sürece tüm medya ve […] Daha Fazla