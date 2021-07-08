Ocak ayı sonlarında zirve yaptıktan sonra, Apple'ın hisseleri Mart ayında dibe vurdu ve o zamandan beri sessizce yükselerek Çarşamba günü rekor kırdı. 144,57 dolardan kapanışı yapan Apple, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 145,09 dolarla yeni bir şirket rekoru kırdı ve böylece Apple'ı 2,4 trilyon dolar değerinde dünyanın en değerli halka açık şirketi haline getirdi. 52 haftanın en düşük seviyesi 89,14 dolardı ve bir yıl önce pandeminin zirvesinde gerçekleşti.

Apple'ın Değeri Yeni Rekora Ulaştı: 2,4 Trilyon $

2 Ağustos 2018'de Apple, trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan halka açık ilk firma oldu. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Apple 2 trilyon dolar değerinde ilk halka açık şirket oldu. Geçen yıl, hisse senedi 49,23 $ veya %51,64 arttı. Nisan ayının sonlarında Apple yıllık bazda %65,5 artan iPhone satışlarına ve yıllık bazda %79 artan iPad satışlarıyla mali yılın ikinci çeyreği için olağanüstü kazançlar bildirdi.

Apple, mali üçüncü çeyrek kazançlarını 27 Temmuz'da açıklayacak. Yatırımcılar genellikle üç aylık kazanç raporunu hisse senedine girmek için bir katalizör olarak veya raporu hisse senedini boşaltmak için bir sinyal olarak kullanırlar. Hisse senetlerindeki son artışa rağmen, Apple bu yıl Google, Microsoft, Facebook ve Amazon hisselerinin gerisinde kaldı: