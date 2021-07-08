İşte bu ilginç bir haber. Çünkü son iki yılı çoğunlukla eve bağlı (pandemi ve benzeri nedenlerle) geçirmemize rağmen, dış ortamda oynanması için tasarlanan AR destekli Pokemon GO sadece hayatta kalmayı başarmadı aynı zamanda toplam gelirini 5 milyar dolara çıkararak rekor kırdı.

Pokemon GO Hala Popüler: 5 Milyar $ Gelire Ulaştı

SensorTower tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, Niantic'in AR oyunu, 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncu harcamalarında 5 milyar doları aştı. Oyun, ABD'de oldukça popüler olmaya devam ediyor ve gelirinin yüzde 36,6'sı veya 1,9 milyar doları bu ülkeden geliyor.

Pokemon GO'da para harcayan insanlar, Android ve iOS arasında sırasıyla %52,8 ve %47,2 ile neredeyse eşit dağılmış görünüyor. Rapor ayrıca oyunun 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 642 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.

Pokemon GO bugüne kadar 632 milyon kez indirildi ve Pokemon çılgınlığının yakın zamanda azalacağına dair işaret yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Hala Pokemon GO oynuyor musunuz?