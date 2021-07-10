iPhone 13 kalıpları, yeni tasarıma erkenden ihtiyaç duyan çeşitli şirketlere (genellikle kasa yapımcılarına) gönderildi ve bu da kaçınılmaz sızıntılara yol açtı. Dört modeli de temsil eden bir fotoğraf gördük, şimdiyse görülecek daha çok şey var.

iPhone 12 Kılıfları iPhone 13'e Olacak mı?

İşte Marques Brownlee'nin bir fotoğraf paylaşımı. Bu sefer dört modelin tümü beyaz olarak gösteriliyor. Ve hayır, vanilyalı iPhone 13, 13 Pro'dan daha büyük değil, sadece biraz kaymış. İki model, aynı ekrana sahip olmasalar bile aynı boyutta olmaya devam edecek.

Mevcut beklentiler, yalnızca iki Pro modelinde 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO paneller olacak, diğer iki telefon ise 60 Hz ile kalacak. Apple'ın, LTPO'yu tüm modellerde sunması iPhone 14 nesline kadar olmayacak.

İşte halihazırda üretilmiş bazı kılıflar. Bunlar mevcut iPhone 12 modellerine uyuyor, ancak kameralar ve düğmeler tam olarak hizalanmıyor.

Ve şuna bir bakın. Görüntüler Çin'de bir aksesuar üreticisi olan Benks tarafından paylaşıldılar. Bunlar muhtemelen iPhone 13 kılıfları için kalıp yapmak için kullanılacak.

iPhone 13 serisi Foxconn ve Pegatron tarafından üretilecek – seri üretim henüz başlamadı, ancak Apple'ın bir Eylül lansmanını (veya büyük gecikmeler varsa Ekim'i) hedeflediği için artık çok uzak değil.