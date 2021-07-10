Farklı telefon üreticilerinin kullandığı adlandırma şemaları, farklı pazarlarda aynı telefon için birden çok ad, farklı pazarlarda farklı telefonlar için aynı ad ve hatta aynı telefonun iki veya daha fazla ad altında satılmasıyla son zamanlarda giderek daha karmaşık hale geliyor (merhaba, Xiaomi).

Samsung Galaxy M21 2021 Edition Özellikleri ve Fiyatı

Ancak Samsung, Galaxy M21 2021 Edition ile (bu delilik) pastasından payını almak istiyor. Cihazın yalnızca model numarasını gösteren Google Play Console'da göründüğünü zaten gördük. O zamanlar elimizde geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy M21 ile karşılaştırabileceğimiz hiçbir özelliğimiz yoktu.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition'ın sızdırılan özellikleri sizi şaşırtacak.

Bugün yeni bir sızıntı bize tam özellik listesini getiriyor ve hazır olun çünkü Galaxy M21 2021 Edition, Galaxy M21 ile %100 aynı. Bu sızıntının kaynağının yanlış olmasını umuyoruz, çünkü aksi halde ne anlamı var? Bir fark var ve oldukça tuhaf:

Galaxy M21, Android 10 çalıştırarak piyasaya sürüldü. Galaxy M21 2021 Edition, Android 11 çalıştırarak piyasaya çıkacak. Ama ilginç olan M21 Android 11 güncellemesini zaten aldı.

Samsung'un M21'in tekrar yeni hissetmesini istediğini varsayıyoruz ve bunu yapmanın olağan yolu, küçük bir özellik güncellemesi yapmak ve onu M21s, hatta M22 veya belki de M21 2021 Edition gibi bir şey olarak adlandırarak piyasaya sürmek olabilir. Bazı otomobillerde olduğu gibi.

Çıkış tarihi hala belirsiz, ama dürüst olmak gerekirse, kimin umurunda? Aynı telefonu istiyorsanız, sadece bir M21 satın alın.