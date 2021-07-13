2021, 5G yılıdır. Dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörler 5G ağlarını hızlı bir şekilde genişletiyor ve 5G cihazlar artık geçen yılki gibi niş ürünler değiller. Aşağıda 2021'de şu anda pazarın en iyisi bütçe dostu 5G telefonları bulacaksınız.

2021'de En İyi Bütçe Dostu 5G Telefonlar

Samsung Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G, iki ekonomik Samsung 5G telefondan daha pahalı olanı. 600 $ ile en ucuz Galaxy S20'nin resmi perakende fiyatının 400 $ altında ve OnePlus 8 5G'nin 100 $ altında. A71 5G Snapdragon 765G yonga ve iyi bir pil ömrü sunduğu oldukça geniş batarya ile geliyor.

Motorola Moto G 5G Plus

Moto G ailesi, ilk 5G üyesi olan Moto G 5G Plus'ı kısa süre önce çıkardı. Moto G 5G Plus, Galaxy A71 ile aynı Snapdragon çipine sahip, ancak sadece 4GB RAM ile geliyor ve bu da biraz hayal kırıklığı yaratıyor. İlginç bir iki delikli ekrana ve büyük bir 5.000 mAh bataryaya sahip ve iki günlük pil ömrü sunar.

Samsung Galaxy A52 5G

İyi yanları : Güzel, büyük, 90 Hz AMOLED ekran, iyi kamera, OIS oldukça iyi çalışır, Stereo hoparlörler iyi ses verir ve kulaklık jakı vardır.

: Güzel, büyük, 90 Hz AMOLED ekran, iyi kamera, OIS oldukça iyi çalışır, Stereo hoparlörler iyi ses verir ve kulaklık jakı vardır. Kötü yönleri: Her yerde plastik malzeme vardır, biraz ağırdır, performans belirli noktalarda geride kalabilir.

OnePlus 8 5G

800 dolarlık bir telefonun burada ne işi var diye sorabilirsiniz. 9 serisi çıktıktan sonra OnePlus 8'i 500 dolara indirdi. Yüksek ekran yenileme, mükemmel pil ömrü ile birleşir ve iyi bir kamera bu telefonu harika bir 5G fırsat cihazına döndürür. Dolayısıyla "bütçe 5G" sayılmaya değerdir.

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 serisi bugün şüphesiz en iyi bütçe dostu telefon durumunda. Nedeni basit: İyi ekran, geniş batarya, iyi kamera ve iyi ses kalitesi sunar. Note 10 5G tüm bunları şimdi 5G süsü eklenmiş halde yapıyor. Ekran 6.5 inç ve daha yukarıda 6.67 inç ekranlı Xiaomi Mi 10T Lite da benzer fiyata 5G sunar.