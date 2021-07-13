LeBron “Kral” James hayranları, özellikle bir veya iki Fortnite turu oynamaktan hoşlanıyorlarsa, bu Temmuz'u kutlamak için bir nedene sahip olacak. Epic Games, basketbol efsanesinin 14 Temmuz'da Fortnite Icon Series'e katılacağını duyurdu.

LeBron James Fortnite'ta

LeBron James Outfit paketi, LeBron'ın saha içi ve maç öncesi kişiliğinin en iyi yönlerini bir araya getiriyor. İçinde LeBron James Outfit ve King's Back Bling'i içerir. Güneş gözlüğü isteğe bağlı.

Yeni Space Jam filmi A New Legacy ile birlikte sunulacak olan Tune Squad varyantı da dahil olmak üzere iki ek görünüm olacak. Bir başka havalı görünüm Taco Tuesday adındadır ve her ikisi de LeBron'ın yakında çıkacak imza ayakkabısı Nike LeBron 19'u kullanır.

The King James Bundle satın alırsanız Yükleme Ekranı'na özel bir duvar kağıdınız olur. Yukarıda bahsedilen kozmetiklerin tümü, 14 Temmuz'da Fortnite Item Shop'ta satışa sunulacak.

Bundle'da şunlar var: