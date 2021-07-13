Bugün Samsung, otomobiller için özel olarak üretilen ilk görüntü sensörü olan ISOCELL Auto 4AC'yi tanıttı. Geri görüş kamerası olarak veya (daha gelişmiş sistemlerde) çevresel görüş sunan ekranlarla kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu teknoloji görüntü kalitesi veya çözünürlükle ilgili değil – odak noktası yüksek dinamik aralık (120 dB) ve LED titreme azaltma gibi pratik özelliklerdir. Her ikisi de Samsung'un CornerPixel sistemine dayanıyor.

Samsung'dan Arabalara Görüntü Sensörü: Tesla ile 436 Milyon $ Anlaşma

Bu teknolojide piksel başına iki fotodiyot kullanılır – düşük ışıkta çalışması için bir 3.0 µm ve parlak ortamlarda kullanılacak bir başka 1.0 µm fotodiyot bulunur. Bu düzenek sensörün çevresel ışıktaki değişikliklere hızlı şekilde uyum sağlamasına olanak tanır, tıpkı bir tünelden çıkarken. Ayrıca, çok az hareket bulanıklığı ve yüksek dinamik aralık sağlar ve LED ışık titremesini azaltır. Arabalardaki birçok modern farın yanı sıra sokak lambalarında bile LED'lere geçildi. Kırpışma azaltma küçük fotodiyotların pozlama süresinin uzatılması ile elde ediliyor.

ISOCELL Auto 4AC, 1,3 MP çözünürlüğe (1,280 x 960) sahip 1/3.7 inç bir sensördür. Sensöre gömülü bir ISP var. Sensör, -40ºC ila 125ºC gibi çok geniş bir sıcaklık aralığında çalışmayı destekliyor.

4AC halihazırda seri üretimde. Otonom sürüş uygulamaları veya kabin içi kullanım (örneğin sürücüyü izleme) için tasarlanmadığını hatırlatalım, Samsung bu tür kullanım durumlarını kapsayacak daha fazla sensör sunmayı planlıyor.

Samsung bu gelişmeyle Tesla ile 436 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 4AC, Samsung'un otomotiv uygulamaları için ilk görüntü sensörü olduğundan, duyuruların zamanlaması tesadüfi değil. Bu hamle, bu segmentte mevcut pazar lideri Sony üzerinde ekstra baskı oluşturacak.

Fazlası var. Tesla/Samsung anlaşmasının Cybertruck için kamera tedarik edeceğine dair söylentiler var. Geometrik tasarımda yan aynaların olmadığını fark edebilirsiniz. Bunun yerine, çamurluklara ve ön tamponun altına yerleştirilmiş kameralar var. Pikapın çevresinde muhtemelen daha fazla kamera var ancak Tesla şimdilik ayrıntıları gizliyor.

Eşsiz görünümlü kamyon 2019'da duyuruldu ve Tesla 2022'ye kadar ertelenebilecek olsa da, bu yıl piyasaya sürmeye çalışıyor.