Fransa'daki Google antitröst veya tekelcilik davası 7 aydır sürüyordu. Bu süreçte arama devine yerel yayıncılarla Google Haberler'deki içeriklerin snippet'lerde kullanılmasına dair anlaşmaya varması için zaman verildi. Para cezası 500 milyon Euro'dur ve en son AB düzenlemeleriyle uyumludur.

Google'a 500 Milyon € Antitröst Cezası

Ne yazık ki, Google adil bir anlaşma sunmadı ve Agence France-Presse ve diğer yayıncılarla ödeme çerçevesi konusunda anlaşamadı. Bildirildiğine göre, Google'ın vermek istediği ücret, hava durumu verileri ve sözlük tanımları için ödediğinden daha azdı.

Para cezasına ek olarak, Google'ın iki aylık bir süre içinde yayıncılarla müzakerelere girmesi gerekiyor, aksi takdirde günlük 900 milyon Euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

"Tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettiğine inanan" Google henüz mahkemeye itiraz edebilir. Şirketin benzer yasaların uygulandığı İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi diğer ülkelerdeki yayıncılarla anlaşmaya vardığını belirtelim.