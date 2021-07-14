FCC Salı günü oybirliğiyle ABD'nin daha küçük telekom firmaları tarafından kullanılan ve Huawei ve ZTE tarafından inşa edilen ağ donanımlarının söküp değiştirilmesi yönünde oy kullandı. Her iki Çinli üretici de ulusal güvenlik riski olarak kabul ediliyor. Programın maliyeti 1,9 milyar dolar. Huawei, Çin hükümeti ile yakın bağlara sahip. Son olarak Uygur Türklerinin yüzünü tespit eden bir kamera yapay zeka yazılımı geliştirmekle gündeme gelmişti.

Huawei ve ZTE Ürünlerini Sökecek Şirketlere 2 Milyar $ Destek

FCC kontrolündeki Evrensel Hizmet Fonu (USF) kırsal odaklı taşıyıcılara sübvansiyonlu fonlar verir. USF'nin finansman kaynağı, büyük ABD telekom firmalarının müşterilerinden alınan ücretlerden geliyor ve üç ayda bir toplanıyor. Programın amacı ülkedeki herkesin internete erişimini sağlamak iken, bundan en çok kırsal kesimde yaşayan Amerikalılar yararlanıyor.

Huawei'in Mayıs 2019'da ABD Varlık Listesi'ne yerleştirilmesinin ardından, firmanın Google dahil ABD tedarik zincirine girmesini engelleyen FCC, eyaletlerdeki sübvansiyonlu taşıyıcıların Huawei ve ZTE'den ağ ekipmanı satın almasını yasakladı. Ayrıca, kırsaldaki taşıyıcıların, halihazırda Huawei ve ZTE ekipmanları ile hizmet etmek vermek için USF fonlarını kullanmasını da yasakladı.

Huawei, Dünyanın En Büyük Ağ Ekipmanı Tedarikçisi

FCC, 2019'da kırsal operatörler tarafından 3G ve 4G ağları için kullanılan ekipmanların değiştirilmesinin yaklaşık 1,9 milyar dolar ve iki yıla mal olacağını hesapladı. 1,9 milyar dolarlık fonun bir kısmını almaya hak kazanabilmek için ABD telekom firmalarının 10 milyondan fazla müşterisi olmaması gerekiyor. Önceki karar 2 milyon abone ile sınırlıydı ve para desteğini alacak taşıyıcılar şimdi genişletilmiş oldu.

Huawei akıllı telefon sevkiyatlarında dünyaya liderlik etmek yerine şimdi Honor alt markasını tahmini 15 milyar dolara sattıktan sonra 7. sıraya düşmüş durumda. Honor, Huawei'den ayrılarak artık Huawei ile aynı kısıtlamalara tabi olmadı ve Honor 50 serisi için Google ekosistemine ve Google Mobil Hizmetleri'ne erişim aldı.