Niantic iki ay önce Pokemon GO Fest 2021'in Temmuz ayında başlayacağını ve Google'ın etkinliğin ana sponsoru olacağını duyurdu. Bu haftanın başlarında geliştirici, Google Play'in sponsorluğunun bir parçası olarak ve Pokemon GO'nun beşinci yıldönümünü kutlamak için Pokemon GO oyuncularının üç aylık YouTube Premium'u ücretsiz olarak alabileceklerini açıkladı.

Pokemon GO Oyuncularına Ücretsiz YouTube Premium

Ne yazık ki, tüm Pokemon GO oyuncuları teklif için uygun değildir: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, Brezilya, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Singapur, İtalya, Büyük Britanya, İspanya veya Almanya'da yaşamıyorsanız faydalanmanız mümkün olmayacak.

Bu YouTube Premium 3 aylık ücretsiz deneme promosyonunun yalnızca mevcut YouTube Premium veya YouTube Music Premium aboneliği olmayan, YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik aboneliği olmayan Pokemon GO oyuncularına açık olduğunu da belirtmek gerek. Ayrıca daha önce bir YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Müzik veya YouTube Red denemesine katılmamış veya abone olmamış olmanız gerek.

Gereksinimler oldukça sıkı tutulmuş ancak bir kontrol etmeye değer. Deneme süresinin sonunda standart abonelik ücretinin otomatik olarak tahsil edileceğini unutmayın.