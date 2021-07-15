Helio G96 ve G88 Özellikleri: 108MP Kamera ve 120 Hz Ekran

Gelecek 5G olsa da, güneş henüz Helio yonga setlerinde batmadı – MediaTek, Helio G96 ve Helio G88'in ortaya çıkmasıyla üst kademeleri yeniliyor. Adlarının aksine bunların G95 ve G85 üzerine getirilmiş katı yükseltmeler olmadığını belirtelim.

Helio G96 Özellikleri

Helio G96 2.05 GHz hızında çalışan bir çift Cortex-A76 çekirdeği ve G95 ile aynı olan altı A55 çekirdeğine sahip. Bununla birlikte, GPU'su yalnızca bir Mali-G57 MC2 ve daha önceki G76 MC4'ten net bir düşüş söz konusu.

Bununla birlikte 90 Hz'den 1080p+ çözünürlüğe kadar 120 Hz ekranları (LCD ve OLED benzeri) destekler. Ayrıca, video yakalama hala 4K @ 30 fps ile sınırlı olmasına rağmen, piyasada bulunan 108 MP sensörleri desteklemek için maksimum kamera çözünürlüğü artırılmış.

Diğer yükseltmeler arasında daha hızlı LTE (Cat 13 downlink), daha hızlı depolama (UFS 2.2) ve daha yeni bir Bluetooth sürümü (5.2) desteği var.

Helio G88 Özellikleri

Helio G88, selefine çok daha benzer. Altı A55 çekirdeğiyle birleştirilmiş 2.0 GHz'de çalışan aynı Cortex-A75 çekirdeği çiftine sahip. Mali-G52 MC2 GPU, aynı 1 GHz frekansında çalışır. RAM ve depolama desteği bile aynı, LTE modem de aynı.

Değişen şey, G88'in 1080p+ çözünürlüğe kadar 90 Hz ekranları desteklemesidir (G85, 90 Hz @ 720p+ ile sınırlandırılmış). Ayrıca ana kamera 48 MP'den 64 MP sensöre çıkıyor.

Hem Helio-G96 hem de G88, HyperEngine 2.0 Lite'a yükseltildi ve VoLTE ile çift SIM kullanımını destekliyor. Ayrıca kamera işleme noktasında yeni işlevlere sahipler, ör. G96 için donanımda 3DNR ve MFNR parazit azaltma var.