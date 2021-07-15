Söylentileri daha önce duymuştuk ve şimdi bir Bloomberg raporu Netflix'in kendine ait bir oyun akışı hizmeti üzerinde çalıştığını doğruluyor. Ancak YouTube ve Twitch ile rekabet etmeyecek. Bunun yerine, gerçek oyun hizmetleri olan Google'ın Stadia ve Xbox Cloud hizmetlerine karşı çıkacak.

Netflix Oyun Yayın Servisi Hazırlıyor

Yukarıda bahsedilen hizmetler gibi, Netflix de güçlü bir donanıma sahip olmak zorunda kalmadan bulutta oyun oynamanıza izin verecek. Öte yandan, en son Netflix'in EA'dan Mike Verdu'nu işe aldığı göz önüne alındığında, şirket kendi platformuna özel oyunlar geliştirmek istiyor olabilir. Ve bir dereceye kadar mantıklı olacaktır çünkü rapor, hizmetin zaten abone olan kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini söylüyor.

Bilmeyenler için Mike Verdu Sims, Plants vs. Zombies, çeşitli Zynga oyunları, Farmville ve hatta Star Wars üzerinde çalıştı. Bu bize Netflix'in ne tür oyunları hedefleyeceğine dair fikir verebilir.

Belki de hizmet başladığında fiyatta küçük bir artış beklenebilir, ancak bu gelir akışını o kadar fazla artırmayacaktır, bu da Netflix'in büyük olasılıkla şirket içi oyunlara daha fazla odaklanacağı anlamına geliyor. Üçüncü taraf oyunlar mevcut olacaktır ancak lansmanda AAA oyunlar olacağından şüpheliyiz.

Son olarak, Netflix'in muhtemelen Apple'ın Arcade ve Google Stadia'sından kaçınmak isteyeceği için hizmeti Netflix uygulamasının dışında sunmayı planladığı bildiriliyor.