En hızlı kablosuz internet hızı standardına sahip olmak Galaxy S21 Ultra gibi amiral gemisi Android'lerde yeni bir şey olmasa da, Apple'ın 2021 iPhone'larına geldiğinde yeni bir şey olacak. iPhone 13 en yüksek Wi-Fi hız desteği ile geliyor.

iPhone 13 En Yüksek Wi-Fi Hız Desteği ile Geliyor

Wi-Fi 6E desteği, telefonların 6 GHz bandında çalışabileceği anlamına geliyor. 5 GHz'de ise mevcut WiFi 6 gibi çalışır, ancak karışmayan veya örtüşmeyen çok daha fazla kanala sahip olur. Wi-Fi Alliance'a göre Wi-Fi 6E, 14 ek 80 MHz kanala ve 7 ek 160 MHz kanala sahip olabiliyor, bu da tıkanıklığı ve paraziti azaltıyor.

Wi-Fi 6, sıkışık alanlarda daha iyi performans için tasarlandı – bu nedenle evlerde performansın arttığını göreceksiniz. Komşu ağlarla çevriliyken önemlidir. Ayrıca ofisinizde daha iyi performans sunacak. Halka açık alanlarda ise yine nispeten iyileşme söz konusu.

Apple, Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 13'e en yeni ve en büyük Wi-Fi 6E teknolojisini ekleyerek biraz heyecan yaratabilir. Başka bir notta, her iki iPhone 13 Pro modelinin de Apple'ın sunmayı planladığı tüm artırılmış gerçeklik maskaralıkları için ToF LiDAR kamera sensörlerine sahip olacağı da belirtiliyor.