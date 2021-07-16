YouTube, nihayet platformuna Twitch akış platformunda bulunan ve bilinen, son derece talep edilen birkaç canlı akış özelliği ekledi. Klipler, Yalnızca Abone sohbeti ve Canlı Anketler'den bahsediyoruz.

YouTube'a Klip, Abonelere Özel Sohbet ve Canlı Anket Desteği

İlk yeni özellik olan Klipler, abonelerin canlı yayınlar sırasında sosyal medyada veya diğer platformlarda paylaşmak üzere 5-60 saniyelik klipler çekmesine olanak tanıyor. YouTube kullanıcıları, YouTube Studio'nun Gelişmiş Ayarları'ndan bu özelliği devre dışı bırakabilir. Bu özellik yalnızca en az 1.000 abonesi olan YouTube yayıncıları için kullanılabilir.

YouTube'un sunduğu ikinci yeni özellik, yalnızca Abonelere özel bir sohbettir. Adı oldukça açıklayıcı ve getirdiği harika şeyse YouTube'da sohbeti daha kolay yönetme olasılığıdır.

YouTuber'lar, bu sohbette mesaj gönderebilmeleri için bir abonenin ne kadar süreyle abone olması gerektiğini belirleme seçeneğine sahip olacak:

Ve son olarak, YouTube artık canlı anketlere sahip olacak. Anketler abonelere en sevdikleri yayıncılarla etkileşim kurmanın bir yolunu sunuyor. Bu anketler, yeniden oynatma sırasında değil, yalnızca canlı yayında görünecek.

Anketlerde 2-4 seçenek var. Google'ın destek sayfasından nasıl canlı anket oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz.