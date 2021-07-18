Uygulama analitiği şirketi ve veri endüstrisi standardı App Annie, her gün yüzlerimiz akıllı telefon ekranımıza yapıştırılmış halde ne kadar zaman harcadığımıza dair akıllara durgunluk veren yeni istatistikler yayınladı.

Günde En Çok Telefon Kullanan Ülkeler

Analitik şirketi, şu anda dünyanın en çok ekran zamanını harcayan ilk dokuz ülkesinde bir araştırma yaptı. Çalışma özellikle Android kullanıcılarına odaklandı, bu kullanıcılar küresel düzeyde iOS kullanıcılarından çok daha fazla.

App Annie'ye göre, Meksika, Brezilya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan şu anda listenin en başında yer alıyor (evet, Amerika Birleşik Devletleri bunlardan biri değil). Ortalama olarak, bu ülkelerin ileri düzey kullanıcılarının (yani en aktif %20'lik kesim) Google Play mağazasından indirilen çeşitli uygulamalara günde ortalama 4 saatten fazla zaman harcadıkları bulundu.

4 saat – normal bir iş gününün yarısı veya tam bir gece uykusunun yarısı. Elimizdeki bu ekstra zamanla yapabileceğimiz şeyleri bir düşünün! Aşağıda daha fazla ülke yer alıyor. Örneğin, Güney Kore için bu 5 saat!

Sosyal Medya Zirvede Bile Değil

Bu oldukça iç karartıcı istatistikten en yüksek para kazanma özelliğine sahip olanın sosyal medya uygulamaları olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, bir sürprizle karşılaşabilirsiniz: Listelenen bu ülkelerde, Android uygulamaları için en yüksek brüt gelir tamamen oyunlara ait.

Clash Royale, Hindistan, Meksika ve Brezilya'da Facebook ve Instagram'ı geçiyor, Tayvan'da yapılan Lineage M adlı bir MMORPG oyunu Güney Kore'deki diğer Google Play uygulamalarından daha fazla kazanıyor. Japon kullanıcılar en çok Fate/Grand Order adlı bir RPG'yi tercih ediyor.

2 yılda %45 Artış

App Annie'nin ileri düzey kullanıcıların günlük akıllı telefon ekran sürelerine ilişkin sarsıcı istatistiği, 2019'daki rakamlara kıyasla yaklaşık %45'lik önemli bir artış olduğunu da gösterir.

Ama bir düşününce, bu bir dereceye kadar anlaşılabilir bir olgu. Çünkü bir yıl boyunca dünyayı kasıp kavuran ve insanları aylarca kapalı kapılar ardında bırakan bir pandemi ile çoğumuz bu uzun saatleri teknoloji ile geçirdik.