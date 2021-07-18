SamMobile'ın yakın tarihli bir raporu, Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic'in giyilebilir cihazlar için daha yüksek ham performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan yepyeni bir Exynos W920 yonga setine sahip olacağını iddia ediyor. Ve şimdi aynı kaynak, Samsung'un yeni saatlerinin iki kat depolama alanı sunacağını da söylüyor.

Samsung Galaxy Watch4 ile 2 Kat Yüksek Depolama Alanı

Galaxy Watch3 serisi 8GB dahili depolama alanına sahip olduğundan, Watch4 16GB ile gelecek ve değişikliğin nedeni Google'ın Wear OS'ye geçişidir. Bu durum giyilebilir uygulamalarda Google Play Store'u getiriyor, böylece kullanıcılar çok daha fazla sayıda uygulama indirme şansı bulacak.

Samsung'un Wear OS tabanlı yeni One UI yazılımını duyurması ile Wear OS sürümleri olduğu sürece tüm akıllı telefon uygulamalarının Galaxy Watch4'te görüneceği bir özelliği de öğrendik. Bu nedenle depolamadaki bu dev yükseltme memnuniyetle karşılanacaktır.