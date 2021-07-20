4.7 inç ekranıyla en hızlı küçük telefon olan iPhone SE görünüşe göre sağlıklı satış rakamları yakalamış ki Apple bir yenisini çıkarmaya hazırlanıyor. Apple'ın tedarik zinciriyle ilgili sektör kaynaklarından gelen en son rapor, iPhone SE'nin ardılı hakkında.

2022'de iPhone SE Ardılı Geliyor

Söylentilere göre Apple, ilgili kaynağın dediği gibi 2022 başlarında "iPhone SE 3" duyurusu için hazırlanıyor. Bildirildiğine göre, Cupertino merkezli şirket (Apple), ortağı Xintec aracılığıyla çip sondalama uzmanları için yeni iş ilanları açtı.

Xintec, kalite test sürecinden sorumludur ve TSMC'nin bir yan kuruluşudur. Aynı zamanda, ilk iPhone SE ve SE (2020) bileşenlerinin tedarikçisi olarak Apple'ın uzun süredir ortağıdır.

Yeni bilgiler, Ming-Chi Kuo'nun Apple'ın gelecek yılın ilk yarısında bir iPhone SE ardılı çıkarabileceği yönündeki öngörüsüyle paralellik gösteriyor, bu yüzden inandırıcı olduğunu düşünüyoruz.