Her zaman açık ekran (AOD) teknolojisi on yılı aşkın bir süredir piyasada, ancak Apple bu işlevi şimdiye kadar akıllı telefonlarına getirmek konusunda isteksizdi (şaşırtıcı olmayan bir şekilde). Bloomberg'den Mark Gurman'dan gelen yeni bir sızıntıya göre Apple, yeni nesil iPhone'larına AOD işlevselliği getirecek. iPhone'daki AOD özelliği, ekran kapalıyken bile saat, tarih ve bildirimler gibi yararlı bilgileri gösteren Apple Watch benzeri her zaman açık modu olarak tanımlanıyor.

iPhone 13'te Her Zaman Açık Ekran Özelliği Olacak

Gurman ayrıca yeni nesil iPhone'ların daha küçük çentikler, 120Hz yenileme hızı (muhtemelen Pro modelleri için ayrıldı), A15 yonga setleri ve yükseltilmiş video kayıt desteği getireceğini de açıklıyor. Apple'ın iPhone'larına AOD getirmekte bu kadar geç kalmasının tek mantıklı nedeni güç yönetimi olabilir. Ancak Android'deki AOD pil ömrüne fazla etki etmiyor.

iPhone 13 serisindeki LTPO (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) ekran söylentileri göz önüne alındığında, Apple akıllı telefonlarda uzun zamandır beklenen AOD özelliğini bu kez gerçekten görebiliriz. Bloomberg daha önce Apple'ın bir sonraki iPhone'larından 90 milyon adetlik bir başlangıç üretim adeti planladığını bildirmişti; bu sayı iPhone 12 serisinden %20 daha fazla.