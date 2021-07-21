AirTag Nedir ve Nerede Kullanılır?

AirTag, Apple'ın Find My uygulamasıyla (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch'ta bulunur) sizin için en önemli öğeleri takip etmenize yardımcı olan küçük bir aksesuardır. AirTag'ler gerçekten çok küçüktür, bu da onları anahtarlar, sırt çantaları, valizler, cüzdanlar ve daha fazlası gibi her türlü değerli eşyaya takmanıza olanak tanır. Konum verilerini uçtan uca şifreleme ile gizli tutarken, kaybolan bir öğenin bulunmasına yardımcı olmak için hem Bluetooth LE hem de Ultra Geniş Bant teknolojisini kullanırlar.

AirTag ile evcil hayvanı takip etmek

Peki, bir evcil hayvanı takip edebilir misin? Cevap Evet! Aslında, Apple'ın bunu yapmanızı önermemesine rağmen, bunun AirTags'in ana satış noktalarından biri olabileceğini düşünüyoruz.

AirTag'i Kayıp Modunda köpeğinize takabilirsiniz ve köpeğiniz yakında değilse ve bulunamıyorsa AirTag kapsama alanında olduğunda veya Find My ağı tarafından bulunduğunda size anında bildirilir.

Kaç öğeyi takip edebilirsiniz: 16 AirTag kuralı

"Kedi kadın" iseniz veya bir inek sürüsüne AirTag takmayı düşünüyorsanız, tek bir Apple kimliği altında 16'dan fazla AirTag'i takip etmek mümkün olmadığından, şansınız pek yok. AirTag'ler, maksimum Bluetooth aralığı olan 100 metre mesafede izlenebilirler ancak Apple resmi bir sayı vermedi. Çünkü duvarlar ve engeller bu değeri 5 metreye bile indirebilir.

Bir AirTag, sahibinden ayrılırsa ve Bluetooth menzili dışındaysa, "Find My" ağı, kaybolan AirTag'den gelen Bluetooth sinyallerini algılayarak onu izlemeye yardımcı olur ve konumu sahibine geri iletir.

AirTag ile insanları takip etme

Apple, eğer kullanıcıların bir iOS cihazı yoksa ve AirTag sahibinden uzun süre ayrı kalmışsa AirTag hareket ettiğinde ses çalarak etrafını uyarıyor. Peki bunun anlamı nedir? Yani AirTag kullanarak insanları takip etmek mümkün mü sorusunun cevabı hayırdır. Bu nedenle, Apple'ın yeni izleme cihazına dair aklınıza gelen ilk şey aldatan bir partneri yakalamaksa bu mümkün olmayacak.

Sizi takip etmek için yerleştirilmiş bir AirTag'den şüphe duyarsanız iPhone veya NFC özellikli Android cihazınızla ona dokunmanız yeterlidir ve istenmeyen AirTag'i nasıl devre dışı bırakacağınız konusunda bilgilendirilirsiniz.