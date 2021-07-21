Pegasus Yazılımı iPhone'ları da Etkiliyor

iPhone'un yerleşik güvenlik veya gizlilik korumaları bir Android telefondan kesinlikle daha iyidir. Ancak iPhone'da bile, ister yasal nedenlerle ister yetenekli ve kararlı siber güvenlik uzmanları işin içine karıştığında, sistemde çatlaklara sahip. Pegasus yazılımı cihazı kolaylıkla etkisine alıyor.

iPhone Ne Kadar Güvenli?

Bir İsrailli şirketin NSO Pegasus casus yazılımının suçluları takip etmede kolluk kuvvetlerine yardımcı olması beklenirken sonunda dünyanın dört bir yanındaki muhaliflerin, hükümet muhalefetinin figürlerinin, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin telefonlarına yüklenmesi küresel boyutta bomba etkisi yarattı.

Uluslararası Af Örgütü, bir bağlantıya tıklamasanız bile Pegasus casus yazılımının iPhone'lara yüklenebileceğini bildiriyor. Adli Metodoloji Raporu, NSO'nun casus yazılım ürününün yalnızca örneğin "terörizm ve suçu araştırmak" için kullanıldığına dair iddialarını çürütmüştür.

Af Örgütü, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin telefonlarının Pegasus casus yazılımıyla hedef alınmasının ardından iOS ve Android cihazlarda yazılıma dair bazı adli izler buldu. Hedeflenen kişilerin iPhone'ları olsa bile, kullanıcıdan herhangi bir girdi gerektirmeyen sözde "sıfır tıklama" saldırılarına karşı güvende değiller. Bu nedenle casus yazılımı çalıştırdıklarının farkında bile olmuyorlar.

Her halükarda, Apple muhtemelen Pegasus casus yazılımının iPhone'larına yüklenmesine izin veren açığı önümüzdeki iOS güncellemelerinde kapatmayı deneyecek ve bir dahaki sefere kadar başka bir açık kullanıldığında Apple dahi biz bunu sadece her şey bittikten sonra öğreneceğiz.