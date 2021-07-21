Xiaomi Satışlarda 2. Oldu Ancak Karlılık Başka Hikaye

Huawei, 2018-2020 yılları arasında üst üste iki yıldan fazla süre en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticileri arasındaydı ve Apple'ı geçmişti. Çinli şirketin yasaklanmasının ardından bir başka Çinli, Xiaomi tacı almış görünüyor. Xiaomi daha ucuza daha çok telefon sunarak şimdilerde telefon satışlarında birinci olmaya hazırlanıyor. Peki şirket bir Samsung ve Apple kadar kar ediyor mu?

Xiaomi Satışlarda 2. Oldu

Xiaomi, çoğunlukla kamera ve şarj hızı olmak üzere Huawei'in başlıca yükseliş stratejisini benimseyerek büyümeyi başardı. Şirket satışlarda Apple'ı geride bıraktı ve Samsung ile arasında küçük bir fark var. Çinli şirket 2021'in ikinci çeyreği itibarıyle resmi olarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi durumunda ve Samsung'un sadece %2 gerisinde.

Xiaomi'nin büyüme yörüngesi daha da etkileyici. 2. çeyrekte şirketin %83, Samsung'un %15 ve Apple'ın sadece %1 büyüdüğü belirtiliyor. Ancak Oppo ve Vivo da yaklaşık %30 büyüme ile ivme kazanıyor. Yani rekabette yalnız değil.

Peki ya karlılık?

Daha ucuza daha çok telefon veya daha yüksek fiyata daha az telefon satabilirsiniz. Günün sonunda önemli olan karlılığınız. Xiaomi, Apple'ı geçmiş ve Samsung ile farkı kapatmış olsa da karlılıkta ikili ile arasında devasa farklar var. Örneğin, Xiaomi 2020'de 38 milyar $ satış yaparken 5,6 milyar $ kar etti ve tüm giderlerinin ardından net karı ise sadece 2 milyar $'dır. Karşılaştırma için Apple 2020'de 28,7 milyar $ kar etti.