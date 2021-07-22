Bir yeni rapor, Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G'nin suya dayanıklı olduğuna işaret ediyor. Max Weinbach'a göre çift, IPX8 dereceli olacak. 1 metreden fazla su derinliklerine 30 dakikadan fazla dayanabilecekleri anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 IPX8 Korumaya Sahip

Eğer doğruysa ve öyle görünüyor, çift dünyanın ilk su geçirmez katlanabilir telefonları olacak. Yine de toz hala katlanabilir ürünler ve özellikle menteşeleri için bir baş belası, bu nedenle toz korumasına sahip olmaları onlar için sudan daha önemli.

Bununla birlikte, toz korumanın eksik olup olmadığı bu noktada belli değil. Katlanabilir ürünler, her ikisi de hareket eden ve cihazı normal telefonunuzdan daha dayanıklı hale getiren esnek bir ekrana ve bir menteşeye sahiptir. Yine de, su koruması eklemek Samsung açısından oldukça etkileyici.