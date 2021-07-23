11 Ağustos'ta Samsung, Koreli şirket tarafından Google ile işbirliği içinde geliştirilen yeni birleşik Wear platformunu çalıştıran ilk iki saati tanıtacak.Bugün arama devi, şükürler olsun ki, adından başlayarak platform hakkında bazı önemli açıklamalar yaptı: Google'ın I/O geliştirici konferansında ima ettiği gibi sadece "Wear" değil, Wear OS 3 olarak adlandırılacak.

Hangi Saatler Wear OS 3 Alacak?

Tamam, şimdi güncellemelere gelelim. Mobvoi'den TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular/LTE ve TicWatch E3, Wear OS 3'e güncellenecek.

Ayrıca, Fossil Group'un bu yıl piyasaya çıkacak yeni nesil cihazları, Wear OS 3'e güncellenebilir olacak, ancak biraz zaman alacak.

Bu kadar. Tüm liste bu, en azından şimdilik. Bu cihazlar için bile güncelleme öyle kolayca yüklenebilir olmayacak, çünkü yüklediğinizde saatinizi fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve tüm ayarları yeni satın almışsınız gibi yeniden yapmanız gerekiyor.

Yine de en önemli nokta burada – güncellemeler "2022'nin ikinci yarısından itibaren başlayacak". Bu bir yazım hatası değil, bir yıl beklemeniz gerekecek.