Honor artık bağımsız bir şirket olabilir, ancak bölünmeden önce piyasaya sürülen telefonlar hala Huawei tarafından destekleniyor. Şimdi, HarmonyOS 2 genel beta uygunluk listesine bir grup yeni Honor telefon eklendi.

Honor Telefonlar HarmonyOS 2 Açık Beta'sını Almaya Başladı

Şu andan itibaren Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro+ sahipleri ile Honor V30 ve V30 Pro sahipleri, yeni sistemi test etmek ve geri bildirimde bulunmak için HarmonyOS 2 beta güncellemesine başvurabilirler. Honor Play4 Pro ve Honor V6 tablet (yalnızca KRJ-W09, KRJ-AN00A model numarasına sahip olan) da listede.

Görünüşe göre Huawei, HarmonyOS çalıştıran 100 milyon cihaz hedefine bu yılın sonuna kadar ulaşabilecek ve 80 milyondan fazla kişinin halihazırda HarmonyOS aldığını görüyoruz.